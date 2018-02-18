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18 февраля 2018, 7:45 | Хоккей | Чемпионат.com

Сборная России заменила ледовую тренировку на занятие в тренажерном зале

После победы в матче с США сборная России отменила дневную ледовую тренировку, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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Вместо этого тренерский штаб национальной команды принял решение остаться в Олимпийской деревне и провести занятие в тренажерном зале.

Россияне выиграли группу В и вышли напрямую в четвертьфинал Олимпиады. Следующую встречу наша команда проведёт только 21 февраля. Соперник определится после квалификационного раунда, который состоится 20 февраля.
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Хоккей

Российские хоккеистки за день до полуфинала ОИ с канадками занимаются в неполном составе

Российские хоккеистки за день до полуфинала ОИ с канадками занимаются в неполном составе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Женская хоккейная команда олимпийских атлетов из России в воскресенье проводит тренировку перед полуфинальным матчем на Олимпиаде в Пхёнчхане против команды Канады в неполном составе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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