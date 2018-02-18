Сборная России заменила ледовую тренировку на занятие в тренажерном зале
После победы в матче с США сборная России отменила дневную ледовую тренировку, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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Видимо, что-то случилось...
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Вместо этого тренерский штаб национальной команды принял решение остаться в Олимпийской деревне и провести занятие в тренажерном зале.
Россияне выиграли группу В и вышли напрямую в четвертьфинал Олимпиады. Следующую встречу наша команда проведёт только 21 февраля. Соперник определится после квалификационного раунда, который состоится 20 февраля.
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