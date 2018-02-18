Сборная России заменила ледовую тренировку на занятие в тренажерном зале

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Вместо этого тренерский штаб национальной команды принял решение остаться в Олимпийской деревне и провести занятие в тренажерном зале.

Россияне выиграли группу В и вышли напрямую в четвертьфинал Олимпиады. Следующую встречу наша команда проведёт только 21 февраля. Соперник определится после квалификационного раунда, который состоится 20 февраля.