«Я американец, но мне немножко стыдно за нашего тренера». Взгляд из США на матч с Россией

Специальная колонка для «СЭ» известного американского хоккейного журналиста, автора ESPN Грега Вышински, посвященная матчу Россия — США (4:0).

КОВАЛЬЧУК НЕ ВЕЛИКОДУШЕН, НО У НЕГО ЕСТЬ ПРИЧИНЫ

Я — американец. И мне неприятно видеть, как моя команда пропускает голы. Но мне было немножко стыдно слышать то, что говорил Тони Гранато. Он выставил себя в плохом свете, хотя бы потому, что на этом турнире разность шайб может иметь большое значение. Вряд ли сборной России было так важно забить еще один гол — у нее их и так достаточно. Но, как бы то ни было, эта самая разность важна, потому что расклады могут быть какими угодно с таким форматом. Впрочем, наверняка имело место что-то вроде мести за Сочи. Тогда, в 2014-м, — это ведь было для многих неожиданное поражение.

В любом случае — поведение Гранато после матча его не красит.

Я слышал, что сказал Ковальчук. Мол, теперь есть что показывать вместо буллитов Ти Джея Оши. Это забавно. И говорит об уровне противостояния. О том, что матчи между нашими странами носят принципиальный характер. И вполне понятно, что, обыграй США Россию в данных обстоятельствах — это было бы небольшим позором для его команды и него в частности. Поэтому я вполне понимаю, почему Илья говорит вот так. Да, он не великодушен, но у него есть на то причины.

Конечно, нынешний турнир нельзя сравнивать с тем, что был в Сочи. Во-первых, нет энхаэловцев. Во-вторых, сборной России даже нельзя называть себя сборной России.

Ха-ха. Это, понятно, шутка. Дело, в первую очередь, в том, что Россия — безусловный и безоговорочный фаворит. У нас изначально все считали, что коэффициент на победу русских — примерно 1,0. Это единственная команда, у которой в составе есть люди, способные играть на высоком уровне в НХЛ. Причем это не пара человек — а большая часть состава. А у остальных сборных игроков уровня Национальной хоккейной лиги толком и нет.

Само собой, в Сочи все было по-другому. На сочинских Играх были Канада, США, Швеция. Да и другие сборные могли наказать любого. А в Пхенчхане — Россия выше всех на две головы. Причем в Корее русским даже при том, что они фавориты, — проще. Тут не может быть такого давления, какое было на домашней Олимпиаде. И хотя все отдают им заранее победу — они слишком уж сильны, чтобы воспринимать это всерьез.

ПОЧЕМУ В СБОРНОЙ США ТАК МАЛО МОЛОДЫХ РЕБЯТ?

Меня не удивило то, что сказал Гринуэй. Правда, не уверен, что если будет еще одна встреча сборных России и США — результат как-то изменится. Но Джордан — уверенный в себе парень. И он, пожалуй, лучший игрок нашей команды. Большой, мощный, способный. Он, возможно, будет играть в «Миннесоте» уже в этом году. И вот его игра — она заставляет задавать себе вопросы: а какой могла бы быть наша сборная, будь она собрана из молодых ребят? Не из игроков европейских лиг, а именно из молодых парней, играющих у нас. В NCAA и других лигах.

Вспомните сборную США на молодежном чемпионате мира. Я не говорю, что нужно было привезти в Пхенчхан ту команду. Но, сыграв молодыми, мы могли бы выглядеть совсем по-другому. Просто посмотрите: у нас Терри и Гринуэй, игроки университетской лиги, — одни из лучших. И я примерно представляю, как могла бы выглядеть сборная студентов. Лучше этой, интереснее, с шансами. Пусть у многих имеющихся игроков и есть немалый энхаэловский опыт. Помните сборную Северной Америки на Кубке мира? Вот-вот.

Проблема в том, что Олимпиада проходит тогда, когда в университетской лиге продолжается сезон. Так же, как и в НХЛ. Да, у себя в NCAA они пропустили бы лишь пару матчей, но тем не менее. Впрочем, тут, скорее, надо говорить о подходе USA Hockey. Они стараются привлекать игроков, которых можно назвать «сдерживающими». Именно поэтому каждые четыре года американские журналисты пребывают в недоумении, почему того или иного молодого хоккеиста «прокатили» мимо состава. Почему талантливым предпочитают просто опытных. Или на чем там базируется философия Джона Тортореллы?

ВОЗМОЖНО, САМАЯ СТРАННАЯ КОМАНДА В НАШЕЙ ИСТОРИИ

И поэтому мы весьма разочарованы. Энхаэловцы не поехали в Корею, и вроде бы впервые за долгое время просто невозможно было оставить молодых талантливых ребят за пределами состава. Нет, если бы НХЛ собралась в Пхенчхан, состав сборной США был бы самым талантливым с 1998 года. Но она не собралась, и USA Hockey вдруг решила сделать ставку на многоопытных хоккеистов. Много где проверенных, в отличие от студентов. При всем при этом много кто из Европы и КХЛ, кого не взяли, был достоин того, чтобы попасть в состав. Но в определение этого самого состава у нас часто вмешивается политика.

Условно, приоритет может отдаваться тому, кто участвовал в программах подготовки сборных США. Это нередко является фактором. Но есть и другие. Их редко заботит, много ты забиваешь, набираешь ли очки или нет. Два прекрасных примера: Бобби Райан и Фил Кессел. Несмотря на то, что они провели сезон-2013/14 отлично, их оставили без Кубка мира. При том что Кессел — один из лучших снайперов НХЛ за последние 20 лет. Я бы мог понять все это. Мог бы понять, что бомбардиры нам не нужны. Но вы посмотрите на наши результаты на том же Кубке мира. Это же смешно. Зачем нужен «тимбилдинг» такого рода, если мы не выходим из группы?

Я вполне допускаю, что некоторые ребята из NCAA отказались от участия в Олимпиаде. Но в точности это неизвестно.

Кейл Макар ведь отказал сборной Канады. Возможно, кто-то посчитал, что он не готов к такому турниру. Или что им лучше быть в своем учебном заведении в этот момент, что для их развития это важнее. И это очень странная сборная США. Очень странная. Возможно, самая странная в истории наших сборных. Обстоятельства, конечно, сыграли свою роль, но выбирать все же было из чего. И выбор в данном случае был далеко не самым понятным.

НА ОЛИМПИАДЕ ОЧЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ

После матча России со Словакией никогда бы не подумал, что русские — главные фавориты. Хотя перед стартом турнира вообще не сомневался. Но последние две игры русских убедили меня в том, что я бы верен в своем мнении. Да что там — когда Ковальчук забил нам во втором периоде, это просто показало, насколько Россия выше всех по уровню потенциала. Выше, чем мы или кто-то другой. Да еще и всех этих ребят собрали в двух клубах.

А что касается хоккея — на Олимпиаде очень низкий уровень. Мне не нравится. Да вы просто сравните с тем, что было на предыдущих турнирах. Рядом не стоит. Не то что рядом — и близко. С другой стороны, все стало сильно непредсказуемым. Чехия обыграла Канаду! Когда такое случалось? Ягру тогда было 20 с чем-то. Уровень хоккея низкий, зато иногда бывает весело. И много неожиданных результатов. Порой интересно смотреть хотя бы на то, как себя проявляют люди с точки зрения характера — мастерства-то нет.

НХЛ не поехала на эти Игры по трем причинам: корейский рынок их не заботит; разница во времени настолько неудобная, что успеха от олимпийского хоккейного турнира на телевидении не дождешься; им не дали того, чего они хотели: лига не могла ассоциировать турнир с собой ни через атрибутику, ни через что-либо еще. Но китайский рынок, а Олимпиада-2022 пройдет в Пекине, планируется охватить. Не просто так там уже проводились и будут проводиться матчи команд НХЛ. Для того, чтобы энхаэловцы отправились на Олимпиаду, лиге потребуются уступки либо от профсоюза игроков, либо от МОК. И она их получит.