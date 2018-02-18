«Я ненакрашенная страшная…». Почему чемпионка стыдится своего лица

Призрак Родченкова летает над Пхёнчханом

Официально Григория Родченкова на Олимпийских играх нет.

Он находится под защитой далеко в Штатах с новой внешностью и новой жизнью, но его дух незримо летает на Пхёнчханом и реагирует на все события, а его адвокат, похоже, стал более влиятельной фигурой в спортивном мире, чем сам Томас Бах. Оправдал CAS десятки российских спортсменов — Родченков сожалеет, МОК намекнул, что уже в конце Олимпиады ОКР может быть восстановлен в статусе, он негодует, ФИФА подтвердила чистоту футболистов — он выкладывает новые козыри, что дескать, они все были защищены.

Сам ли это «кудрявый Гриша» или от его имени даёт показание целый отдел пропаганды, не скажет сейчас никто, как и о том, жив ли вообще Родченков и где он сейчас на самом деле. Он превратился в классического оруэловского Эммануэля Голдстейна, которого уже давно никто не видел, но использует его образ как знамя борьбы с несправедливостью и империей зла. Очередной новостью стала весть об участии его адвоката в посвящённой безопасности и сотрудничеству в Европе Хельсинкской комиссии в Вашингтоне, где будут обсуждаться фильм «Икар», российский допинговый скандал и защита свидетелей.

«Я ненакрашеная страшная…»

Сноубордисты заслужили имидж самых странных спортсменов на зимних Играх ещё с тех пор, как первый олимпионик канадец Росс Ребальяти попался на травке. Чемпионка мира по сноуборду Эстер Ледецка сегодня удивила дважды — сначала выиграв соревнования в горнолыжном супергиганте, а затем на пресс-конференции, которую она провела в горнолыжных очках. На вопрос о причине она пояснила: «Я не подготовилась так, как другие девочки. На мне нет макияжа». Похоже, что присутствие на пресс-конференции чешкой никак не планировалось. Тут бы взять ей пару уроков по уходу за собой у Габриэлы Коукаловой, которая сейчас вынуждена сидеть без работы, а раньше ни одной гонки не проводила без толстого слоя макияжа.

Азиатчина во всей красе

Обычно Россию упрекают в том, что ради визита одного большого чиновника у нас могут остановить движение большого города. Азиатчина, дескать, дикость — сетуют свободолюбивые либеральные сограждане. Впрочем, во время Олимпиады в Сочи визиты первых лиц государство в любые кластеры не создавали коллапса. Лишь однажды при визите Владимира Путина в горную деревню перекрыли мост для журналистов на 10 минут, ну так это сущая мелочь. А вот когда горный кластер Игр в Пхёнчхане посетил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, меры безопасности там настолько усилили, что сотни журналистов застряли в пробках и опоздали на соревнования, а церемония награждения началась с опозданием почти на полчаса. «Была чудовищная пробка, автобусы пускали в объезд, а я ехал в одном из них. Корейцы объезда не знали, пришлось самому командовать, куда ехать», — рассказал наш белорусский коллега Руслан Васильев.

Поиграем в кулачки

Поразивший двух швейцарских атлетов норовирус не на шутку напугал организаторов Олимпиады. Так, организаторы хоккейного турнира перед сегодняшними матчами приняли решение заменить рукопожатие капитанов команд до игры и традиционное послематчевое рукопожатие отбиванием кулачков. Гигиену блюсти нужно везде. Смотрелось это забавно и непривычно, но чего только не сделаешь ради безопасности спортсменов.

Олимпиада убивает

На Олимпиаде-2018 минувшей ночью была зафиксирована первая (и будем надеяться — последняя) смерть. 55-летний корейский журналист, работавший на японскую вещательную компанию, был обнаружен мёртвым в своём номере в медиадеревне. Сосед утром пытался разбудить его, но он не двигался. В больнице была зафиксирована смерть, причины которой будут выясняться. Однако, по словам свидетелей, он незадолго до этого жаловался на боли в сердце. На Олимпиаде журналисты, как и спортсмены, тоже работают на износ, и иногда им совсем не помешает задуматься о том, чтобы поберечь себя.

Александр Круглов