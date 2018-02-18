ОКР до конца Игр-2018 обязан заплатить МОК $15 млн на развитие антидопинговой системы

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Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил «чистым» российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Исполком МОК также обязал ОКР внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. Глава ОКР Александр Жуков в декабре заявлял, что Россия начнет выплату в срок.

«Срок исполнения — до окончания Игр, сейчас 18 февраля», — сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.