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18 февраля 2018, 7:02 | Олимпизм | Р-Спорт

ОКР до конца Игр-2018 обязан заплатить МОК $15 млн на развитие антидопинговой системы

ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Срок исполнения Олимпийским комитетом России требования МОК по внесению 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы — до конца Олимпийских игр в Южной Корее, сообщил журналистам глава делегации олимпийских атлетов из России в Пхенчхане Станислав Поздняков.

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© РИА "Новости"

Исполком МОК 5 декабря приостановил членство ОКР, но разрешил «чистым» российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Исполком МОК также обязал ОКР внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. Глава ОКР Александр Жуков в декабре заявлял, что Россия начнет выплату в срок.

«Срок исполнения — до окончания Игр, сейчас 18 февраля», — сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.
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