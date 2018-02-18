Атлетам из РФ рекомендуется проводить меньше времени в соцсетях во избежание провокаций
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпийским атлетам из России рекомендуется меньше времени проводить в социальных сетях во время Игр в Пхёнчхане, чтобы избежать провокаций. Об этом журналистам заявил руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.
«В первую очередь хотел бы сказать, что околоспортивные разговоры не приносят ничего хорошего, — сказал Поздняков. — Это не вносит объединения в команду, не несет ничего хорошего нашим спортсменам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Такие разговоры льют воду на мельницу наших соперников. Мы говорим ребятам, чтобы они проводили меньше времени в социальных сетях».
Атлеты из России на Играх ранее неоднократно отмечали, что их пытаются спровоцировать в социальных сетях.
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