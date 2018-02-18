Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32597353/
18 февраля 2018, 6:53 | Олимпизм | ТАСС

Атлетам из РФ рекомендуется проводить меньше времени в соцсетях во избежание провокаций

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпийским атлетам из России рекомендуется меньше времени проводить в социальных сетях во время Игр в Пхёнчхане, чтобы избежать провокаций. Об этом журналистам заявил руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«В первую очередь хотел бы сказать, что околоспортивные разговоры не приносят ничего хорошего, — сказал Поздняков. — Это не вносит объединения в команду, не несет ничего хорошего нашим спортсменам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Такие разговоры льют воду на мельницу наших соперников. Мы говорим ребятам, чтобы они проводили меньше времени в социальных сетях».

Атлеты из России на Играх ранее неоднократно отмечали, что их пытаются спровоцировать в социальных сетях.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

"В Сочи было лучше" - что не так на Олимпиаде в Пхёнчхане
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней