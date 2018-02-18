Атлетам из РФ рекомендуется проводить меньше времени в соцсетях во избежание провокаций

«В первую очередь хотел бы сказать, что околоспортивные разговоры не приносят ничего хорошего, — сказал Поздняков. — Это не вносит объединения в команду, не несет ничего хорошего нашим спортсменам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Такие разговоры льют воду на мельницу наших соперников. Мы говорим ребятам, чтобы они проводили меньше времени в социальных сетях».

Атлеты из России на Играх ранее неоднократно отмечали, что их пытаются спровоцировать в социальных сетях.