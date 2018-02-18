Олимпиада-2018. Зимние ОИ в Пхенчхане посмотрели 212 млн в первые выходные

Суммарная аудитория всех площадок составила 212 миллионов пользователей, 186 из которых пришлись на телевидение.

В Европе церемония открытия привлекла внимание 88 миллионов человек. Всего же в первые дни было зафиксировано 373 млн часов просмотров, во всем мире — около миллиарда.

Доля аудитории Kanal 5 в Швеции во время женского скиатлона 10 февраля составила рекордные 73 процента. В Норвегии 11 февраля игры смотрели 3 миллиона человек. На канале TVNorge доля аудитории составила 90% во время мужского спринта.