Олимпиада-2018. Зимние ОИ в Пхенчхане посмотрели 212 млн в первые выходные
Компания Discovery Cummunications опубликовала данные о том, сколько людей посмотрели зимние олимпийские игры в первый
уик-энд, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт компании.
Суммарная аудитория всех площадок составила 212 миллионов пользователей, 186 из которых пришлись на телевидение.
В Европе церемония открытия привлекла внимание 88 миллионов человек. Всего же в первые дни было зафиксировано 373 млн часов просмотров, во всем мире — около миллиарда.
Доля аудитории Kanal 5 в Швеции во время женского скиатлона 10 февраля составила рекордные 73 процента. В Норвегии 11 февраля игры смотрели 3 миллиона человек. На канале TVNorge доля аудитории составила 90% во время мужского спринта.
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