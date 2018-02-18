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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 6:43 | Олимпизм | Prosports.kz

Олимпиада-2018. Зимние ОИ в Пхенчхане посмотрели 212 млн в первые выходные

Компания Discovery Cummunications опубликовала данные о том, сколько людей посмотрели зимние олимпийские игры в первый уик-энд, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт компании.

Суммарная аудитория всех площадок составила 212 миллионов пользователей, 186 из которых пришлись на телевидение.

В Европе церемония открытия привлекла внимание 88 миллионов человек. Всего же в первые дни было зафиксировано 373 млн часов просмотров, во всем мире — около миллиарда.

Доля аудитории Kanal 5 в Швеции во время женского скиатлона 10 февраля составила рекордные 73 процента. В Норвегии 11 февраля игры смотрели 3 миллиона человек. На канале TVNorge доля аудитории составила 90% во время мужского спринта.
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