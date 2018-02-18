Вопрос о возвращении российским спортсменам национального флага на ОИ решится 24 февраля
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Вопрос о том, пройдут ли российские спортсмены на церемонии закрытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом, решится 24 февраля.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом на
«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля», — сказал Поздняков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter