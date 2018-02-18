Вопрос о возвращении российским спортсменам национального флага на ОИ решится 24 февраля

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля», — сказал Поздняков.