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1 Норвегия 9 9 7
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18 февраля 2018, 6:39 | Олимпизм | ТАСС

Вопрос о возвращении российским спортсменам национального флага на ОИ решится 24 февраля

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Вопрос о том, пройдут ли российские спортсмены на церемонии закрытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом, решится 24 февраля.

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© РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции сообщил глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля», — сказал Поздняков.
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