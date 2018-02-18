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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 6:38 | Олимпизм | ТАСС

Поздняков: Медали молодых россиян являются главным достижением первой половины Игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Завоеванные молодыми российскими спортсменами олимпийские медали можно считать главным достижением по прошествии первой половины Игр. Такое мнение журналистам высказал руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Российские спортсмены в Пхёнчхане завоевали девять медалей: две серебряные и семь бронзовых.

«Мы подошли к экватору нашего большого мероприятия. На сегодня мы завоевали девять медалей, плохо это или хорошо, сложно судить. Конечно, хотелось бы восполнить пробел в графе “золотые медали”, но реальность такова, что в нынешних условиях, когда не было приглашено много наших лидеров, их заменили спортсмены, которые еще вчера представляли юниорские команды, они уже завоевывают медали. С нашей точки зрения, это является главным достижением Игр», — сказал Поздняков.
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