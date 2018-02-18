Поздняков: Медали молодых россиян являются главным достижением первой половины Игр

Российские спортсмены в Пхёнчхане завоевали девять медалей: две серебряные и семь бронзовых.

«Мы подошли к экватору нашего большого мероприятия. На сегодня мы завоевали девять медалей, плохо это или хорошо, сложно судить. Конечно, хотелось бы восполнить пробел в графе “золотые медали”, но реальность такова, что в нынешних условиях, когда не было приглашено много наших лидеров, их заменили спортсмены, которые еще вчера представляли юниорские команды, они уже завоевывают медали. С нашей точки зрения, это является главным достижением Игр», — сказал Поздняков.