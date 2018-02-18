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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 6:31 | Олимпизм | Р-Спорт

Причиной пробок в Пхенчхане в субботу стал последний день новогодних каникул

ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Многокилометровые пробки в Пхенчхане возникли в субботу из-за загруженности дорог, связанной с последним днем празднований Нового года по лунному календарю, заявил представитель оргкомитета Игр-2018 Сун Баик Ю на брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).

В субботу в Пхенчхане из-за пробок было нарушено движение официального олимпийского транспорта. В частности, сотни журналистов опоздали на соревнования в горном кластере, а президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе смогла попасть на женскую эстафетную гонку только к четвертому этапу.

«Вчера мы видели самые высокобалльные пробки за эти дни, причина в том, что был последний день выходных, многие возвращались в Сеул, — сказал Сун Баик Ю на брифинге. — Ожидаем, что с сегодняшнего дня ситуация улучшится. На дорогах работает дорожная полиция, мы будем мониторить ситуацию».
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