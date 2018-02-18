Причиной пробок в Пхенчхане в субботу стал последний день новогодних каникул

В субботу в Пхенчхане из-за пробок было нарушено движение официального олимпийского транспорта. В частности, сотни журналистов опоздали на соревнования в горном кластере, а президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе смогла попасть на женскую эстафетную гонку только к четвертому этапу.

«Вчера мы видели самые высокобалльные пробки за эти дни, причина в том, что был последний день выходных, многие возвращались в Сеул, — сказал Сун Баик Ю на брифинге. — Ожидаем, что с сегодняшнего дня ситуация улучшится. На дорогах работает дорожная полиция, мы будем мониторить ситуацию».