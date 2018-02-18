Причиной пробок в Пхенчхане в субботу стал последний день новогодних каникул
ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Многокилометровые пробки в Пхенчхане возникли в субботу
из-за загруженности дорог, связанной с последним днем празднований Нового года по лунному календарю, заявил представитель оргкомитета Игр-2018 Сун Баик Ю на брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).
В субботу в Пхенчхане
«Вчера мы видели самые высокобалльные пробки за эти дни, причина в том, что был последний день выходных, многие возвращались в Сеул, — сказал Сун Баик Ю на брифинге. — Ожидаем, что с сегодняшнего дня ситуация улучшится. На дорогах работает дорожная полиция, мы будем мониторить ситуацию».
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