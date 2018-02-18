Оргкомитет ОИ проверит информацию о продаже собачьего мяса рядом со спортивными объектами

«Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку [по вопросу продажи собачьего мяса около олимпийских объектов], но пока таких случаев мы не выявили. Вообще, многие корейцы держат собак в качестве домашних животных, а ситуация с собачьим мясом — это уже отмирающая традиция», — сказала Сон Пэк Ю.

Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля.