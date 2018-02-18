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18 февраля 2018, 6:12 | Олимпизм | ТАСС

Оргкомитет ОИ проверит информацию о продаже собачьего мяса рядом со спортивными объектами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане проверит информацию о продаже собачьего мяса рядом со спортивными объектами. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю.

«Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку [по вопросу продажи собачьего мяса около олимпийских объектов], но пока таких случаев мы не выявили. Вообще, многие корейцы держат собак в качестве домашних животных, а ситуация с собачьим мясом — это уже отмирающая традиция», — сказала Сон Пэк Ю.

Олимпийские игры в Южной Корее продлятся до 25 февраля.
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