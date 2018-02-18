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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 6:07 | Олимпизм | Р-Спорт

МОК: Система безопасности на ОИ в Корее действует эффективно

ПХЕНЧХАН, 18 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Система безопасности на Олимпийских играх в Пхенчхане по прошествии «экватора» работает эффективно, заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм Кристоф Дюби.

«Безопасность является результатом работы по двум аспектам — это уровень угрозы и оперативные вопросы доступа на объекты. На большинстве объектов организаторы создали периметры, на которых проводятся досмотры, развернуто большое количество личного состава. Полицейские на улицах действуют эффективно. Здесь находятся представители будущих Олимпиад, им есть чему поучиться по обеспечению безопасности», — сказал Дюби журналистам.

Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.
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