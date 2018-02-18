МОК: Система безопасности на ОИ в Корее действует эффективно

«Безопасность является результатом работы по двум аспектам — это уровень угрозы и оперативные вопросы доступа на объекты. На большинстве объектов организаторы создали периметры, на которых проводятся досмотры, развернуто большое количество личного состава. Полицейские на улицах действуют эффективно. Здесь находятся представители будущих Олимпиад, им есть чему поучиться по обеспечению безопасности», — сказал Дюби журналистам.

Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.