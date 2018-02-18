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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 6:04 | Олимпизм | ТАСС

МОК высоко оценивает организацию Олимпийских игр в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) полностью удовлетворен организацией зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

«Во всех видах спорта качество объектов достойно похвалы, организаторы и международные федерации прекрасно поработали. Мы видим, что спортсмены также довольны условиями, они хорошо оценили условия в Олимпийской деревне и качество питания, — сказал Дюби. — Организаторы смогли со всем справиться, несмотря на не самые благоприятные погодные условия и низкую температуру воздуха».

«Конечно, непросто работать, когда на всех объектах находится столько человек. Вчера на медальной площади, например, было 40 тысяч человек», — добавил он.
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