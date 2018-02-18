Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 275 человек
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Количество заразившихся норовирусом в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, который принимает зимние Олимпийские игры, достигло 275 человек. Об этом сообщает Los Angeles Times.
До этого сообщалось, что среди заболевших было двое швейцарских фристайлистов.
Ранее более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы
Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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