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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 9 9 7
2 Германия 9 4 4
19 Россия 0 3 7
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18 февраля 2018, 4:59 | Олимпизм | ТАСС

Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 275 человек

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 февраля. /ТАСС/. Количество заразившихся норовирусом в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, который принимает зимние Олимпийские игры, достигло 275 человек. Об этом сообщает Los Angeles Times.

До этого сообщалось, что среди заболевших было двое швейцарских фристайлистов.

Ранее более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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