Хованцев: Гросса сломали, и он дорабатывает по инерции

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бывший старший тренер мужской и женских сборных России, ныне работающий в финском клубе «Контиолахти» Анатолий Хованцев сейчас находится в России, где готовит своих подопечных Алексея Слепова и Дмитрия Малышко к соревнованиям в Тюмени, но продолжает следить и за олимпийским турниром. В интервью корреспонденту «Чемпионата» он рассказал о главных ошибках тренерского штаба сборной России, которые привели к провалу сезона.

— Последнее место Татьяны Акимовой подвело черту под личными гонками россиян на Олимпиаде. Как можно выходить на старт с таким настроем?

— Она, как и вся команда находится в разобранном состоянии. Исключение в этом сезоне составили Шипулин и Юрлова. В женском составе кроме Кати бежать никто не готов. С первых этапов Кубка мира мы пожинали плоды летней подготовки. Если помните, наш разговор в начале сезона, я говорил, что надо дождаться второго этапа и потом уже будет ясна какая-то картина. Мы дождались второго этапа, а дальше было хуже и хуже. Большие просчёты каждая из команд допустила в летний период подготовки. На мой взгляд, был упущен момент скоростно-силовой подготовки.

Было много скоростной работы на коротких отрезках, но такая работа не развивает скоростную выносливость. Шипулин и Юрлова, которые не готовились в составе команды, выступали стабильно и на своём уровне. Временами хорошую скорость показывал Логинов, но он также тренировался по отдельному плану. У остальных скачкообразное выступление. Максимум одна хорошая гонка при идеальной работе лыж, но потом сразу наступает спад. Направление, выбранное старшими тренерами, было ошибочным. Если в прошлом году мужской команде удались три этапа, а потом начался спад, то в этом году и спада не было. Команда весь сезон показывала нижайший уровень.

— По ходу сезона можно было скорректировать эти ошибки?

— Можно было дать откататься более длительный период. Дать сначала аэробную работу, потом специальную силовую, а потом выходить на базовую работу. А они куда-то гоняли на несколько дней Бабикова, Цветкова и Елисеева, а потом выдёргивали бежать. Это уже было поздно. Нужно было давать откатываться пару недель. Можно было набраться смелости и пойти на крайние меры и дать отдохнуть основному составу, а в Антхольце выпустить молодёжь. А то мы весь сезон кричали, что готовимся к Олимпиаде, а получили полный провал.

— После того, как Анастасия Кузьмина победила на третьей Олимпиаде её можно считать одной из величайших биатлонисток в истории или отсутствие Кубков мира и личного золота чемпионата мира — большой недостаток?

— Почему нет? В этом году она с первых этапов выступает на высоком уровне и всё время показывала отличную скорость. В стрельбе она не сильно проваливалась. Она грамотно подошла к Олимпиаде и здесь все гонки пробежала с лучшим временем по скорости, отлично себя чувствовала и на равнине, и на высоте. Катя Юрлова тоже весь сезон держалась на одном уровне, пусть и проигрывала ходом лидерам. Но правильная подготовка позволяла ей выйти на свой уровень и держаться на нём. Если бы её допустили к Олимпиаде, она могла бы конкурировать.

— Сейчас большая часть мужской команды не может конкурировать даже с нулём.

— Я смотрел индивидуальную гонку. Раньше там наши спортсмены с такой стрельбой были бы около призового места, а его бы не спас даже ноль.

— Приглашение Гросса было ошибкой?

— Я думаю, что Гросса сломали и он дорабатывал этот год по инерции. Ему не дали делать, то, что он хотел. Там было большое давление со стороны Падина, который навязал своё видение функциональной подготовки и получил поддержку. Я видел, как Падин работает. Каждый день проводит скоростные тренировки. Из общения с Малышко я понял, что у них ускорения бывают на каждой тренировке, а это выхолащивает. Сейчас ругают нашу советскую систему, но никогда не было такого, чтобы при подготовке мы положили всю команду. Я слышал, что в каких-то случаях они выполняли рекомендации науки. Так пусть тогда наука садится вместе с тренерами и отвечает на тренерском совете на все вопросы. Вспомните интервью Барнашова, где он говорил, что тренерский состав работал по рекомендациям специалистов научной группы.

— Такое постоянно происходит. В вашу работу в начале прошлого олимпийского цикла постоянно вмешивалось руководство, Пихлеру тоже не дали полный карт-бланш, какой он получил со шведками, а сейчас у вас результаты лучше, чем у этих тренеров.

— Даже у нас в таких условиях были результаты лучше. Чемпионат мира в Ханты-Мансийске мы провалили по объективным причинам, но в ходе сезона выступали стабильно. А сейчас они выхолостили спортсменов скоростной работой и подвели к сезону абсолютно неготовыми и не могли показывать ту скорость, на которую способны.

— Для Кайсы Мякяряйнен очередной главный старт получился безмедальным. С чем связан такой провал лидера Кубка мира?

— Она заболела перед Олимпиадой и честно призналась, что подошла к ней никакая. На последних этапах она была в хорошей форме, но заболела уже в Пхёнчхане. Она не могла бежать на своём уровне, хотя на высоте способна показывать хорошие скорости.

— Зато впервые за долгое время Финляндия будет представлена в мужском масс-старте, и это ваш воспитанник Теро Сеппеля. Какие перспективы у этого молодого парня?

— Он не только мой воспитанник. Мы провели вместе с ним три сбора в Финляндии. Ему очень понравилась наша система подготовки, ведь он первый год выступает по мужикам и уже добился прогресса. Функционально он одарён неплохо, но есть проблемы в стрельбе стоя. Он стреляет из левосторонней стойки и есть проблемы с ней в стрельбе стоя. На сборах Теро адекватно переносил все тренировки, которые мы проводили со Слеповым и Малышко. Я хорошо знаком с его родителями, мы постоянно консультируемся. Всё работу он выполнил хорошо и результаты видны.