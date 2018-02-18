Хованцев: Гросса сломали, и он дорабатывает по инерции
Почему в России тренерам не дают работать, как «убили» всю команду перед этим сезоном и как наука вредит спортивной практике.
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Бывший старший тренер мужской и женских сборных России, ныне работающий в финском клубе «Контиолахти» Анатолий Хованцев сейчас находится в России, где готовит своих подопечных Алексея Слепова и Дмитрия Малышко к соревнованиям в Тюмени, но продолжает следить и за олимпийским турниром. В интервью корреспонденту «Чемпионата» он рассказал о главных ошибках тренерского штаба сборной России, которые привели к провалу сезона.
— Последнее место Татьяны Акимовой подвело черту под личными гонками россиян на Олимпиаде. Как можно выходить на старт с таким настроем?
— Она, как и вся команда находится в разобранном состоянии. Исключение в этом сезоне составили Шипулин и Юрлова. В женском составе кроме Кати бежать никто не готов. С первых этапов Кубка мира мы пожинали плоды летней подготовки. Если помните, наш разговор в начале сезона, я говорил, что надо дождаться второго этапа и потом уже будет ясна
Было много скоростной работы на коротких отрезках, но такая работа не развивает скоростную выносливость. Шипулин и Юрлова, которые не готовились в составе команды, выступали стабильно и на своём уровне. Временами хорошую скорость показывал Логинов, но он также тренировался по отдельному плану. У остальных скачкообразное выступление. Максимум одна хорошая гонка при идеальной работе лыж, но потом сразу наступает спад. Направление, выбранное старшими тренерами, было ошибочным. Если в прошлом году мужской команде удались три этапа, а потом начался спад, то в этом году и спада не было. Команда весь сезон показывала нижайший уровень.
— По ходу сезона можно было скорректировать эти ошибки?
— Можно было дать откататься более длительный период. Дать сначала аэробную работу, потом специальную силовую, а потом выходить на базовую работу. А они
— После того, как Анастасия Кузьмина победила на третьей Олимпиаде её можно считать одной из величайших биатлонисток в истории или отсутствие Кубков мира и личного золота чемпионата мира — большой недостаток?
— Почему нет? В этом году она с первых этапов выступает на высоком уровне и всё время показывала отличную скорость. В стрельбе она не сильно проваливалась. Она грамотно подошла к Олимпиаде и здесь все гонки пробежала с лучшим временем по скорости, отлично себя чувствовала и на равнине, и на высоте. Катя Юрлова тоже весь сезон держалась на одном уровне, пусть и проигрывала ходом лидерам. Но правильная подготовка позволяла ей выйти на свой уровень и держаться на нём. Если бы её допустили к Олимпиаде, она могла бы конкурировать.
— Сейчас большая часть мужской команды не может конкурировать даже с нулём.
— Я смотрел индивидуальную гонку. Раньше там наши спортсмены с такой стрельбой были бы около призового места, а его бы не спас даже ноль.
— Приглашение Гросса было ошибкой?
— Я думаю, что Гросса сломали и он дорабатывал этот год по инерции. Ему не дали делать, то, что он хотел. Там было большое давление со стороны Падина, который навязал своё видение функциональной подготовки и получил поддержку. Я видел, как Падин работает. Каждый день проводит скоростные тренировки. Из общения с Малышко я понял, что у них ускорения бывают на каждой тренировке, а это выхолащивает. Сейчас ругают нашу советскую систему, но никогда не было такого, чтобы при подготовке мы положили всю команду. Я слышал, что в
— Такое постоянно происходит. В вашу работу в начале прошлого олимпийского цикла постоянно вмешивалось руководство, Пихлеру тоже не дали полный
— Даже у нас в таких условиях были результаты лучше. Чемпионат мира в
— Для Кайсы Мякяряйнен очередной главный старт получился безмедальным. С чем связан такой провал лидера Кубка мира?
— Она заболела перед Олимпиадой и честно призналась, что подошла к ней никакая. На последних этапах она была в хорошей форме, но заболела уже в Пхёнчхане. Она не могла бежать на своём уровне, хотя на высоте способна показывать хорошие скорости.
— Зато впервые за долгое время Финляндия будет представлена в мужском
— Он не только мой воспитанник. Мы провели вместе с ним три сбора в Финляндии. Ему очень понравилась наша система подготовки, ведь он первый год выступает по мужикам и уже добился прогресса. Функционально он одарён неплохо, но есть проблемы в стрельбе стоя. Он стреляет из левосторонней стойки и есть проблемы с ней в стрельбе стоя. На сборах Теро адекватно переносил все тренировки, которые мы проводили со Слеповым и Малышко. Я хорошо знаком с его родителями, мы постоянно консультируемся. Всё работу он выполнил хорошо и результаты видны.
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