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17 февраля 2018, 22:32 | Биатлон | Советский спорт

Вольфганг Пихлер: Больше всего меня критиковал Тихонов

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер сказал, что давление мешало ему в работе с российской командой.

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© РИА "Новости"

—  Что вы в шведской сборной сделали иначе, чем в российской? Где были наши молодые и наши медали при вас?

— В первый год работы в России я делал ровно то же самое! Никаких отклонений! А потом начались критика и противодействие. Вы знаете не хуже меня, как это все развивалось. Со мной боролись по многим направлениям, разделили команду на две, готовили ее по разным методикам. Это было недоверие, выраженное в конкретных действиях.

Даже когда мы выиграли общий зачет Кубка мира и брали подиумы, я чувствовал большое сопротивление. Потом случился чемпионат мира в Нове-Место. В 2013 году Зайцева находилась в прекрасной форме, но мы били в основном по четвертым-пятым местам. Подготовка была той же самой, обкатанной, только нам перестало везти. Зайцева лидировала в гонке чемпионата мира, ее сбила Флатланд, норвежку наказали, однако золотая медаль уплыла. Это еще больше усилило негатив по отношению ко мне.

— Кто конкретно мешал вам работать?

— Больше всех меня критиковал Тихонов. А вслед за ним и многие личные тренеры спортсменок. Это серьезно мешало работать и создавало давление. Хотя, повторяю, я все делал правильно в первый год работы в России. Профессионально. Никаких отличий от того, что делаю сейчас в сборной Швеции. Это ведь почти компьютерная история, ее легко проверить по объективным показателям.

И это та методика, которую я использую с 1992 года, про которую точно знаю: она работает! Без этой методики не было бы успехов Ферри, Экхольм, Бергмана, отчасти Зидек. Я вам скажу, что в России на первых порах у меня была суперкоманда. У меня и моих помощников, нельзя про них забывать. И технически мы были упакованы что надо. Все шло неплохо, пока не началось давление, — цитирует Пихлера «Матч ТВ».

Напомним, сейчас Пихлер работает со сборной Швеции. Его подопечная Ханна Оберг завоевала золото в индивидуальной гонке на ОИ-2018. Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.

© Ньюстюб
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