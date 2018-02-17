В заключительном матче группового этапа сборная России одолела американцев со счётом 4:0. Этот результат позволил нашей команде напрямую выйти в четвертьфинал. По итогам противостояния выставляем оценки всем сочетаниям национальной команды.

Вратарь

Василий Кошечкин — 9,5

Сегодня голкиперу сборной России предоставлялось куда больше шансов проявить себя, нежели вчера. Василий с поставленными задачами справился. Высокая оценка не взялась бы только из-за игры на ноль. Кошечкин действительно несколько раз спасал нашу команду. Так было во втором периоде, когда Джионта не смог переиграть в ближнем бою распластавшегося стража ворот. В третьем игровом отрезке Василий вовремя выехал вперёд, когда оторвался от защитников Брок Литтл. И уж не говорим об эпизодах, в которых голкипер просто играл надёжно, вселяя уверенность в партнёров. Кошечкин крайне редко предоставлял американским нападающим шансы сыграть на отскоке. Если Василий даже не ловил шайбу намертво, то снаряд не становился лёгкой добычей звёздно-полосатых. Очень достойный матч в исполнении российского вратаря, исправившегося за ошибки в поединке со сборной Словакии.

Защитники

Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов — 7,5

Первая пара обороны получает самую высокую оценку среди защитников. В момент пребывания на льду Гаврикова и Войнова действительно опасных эпизодов перед воротами Кошечкина практически не возникало. Кто-то вспомнит игру в меньшинстве, но там все четыре полевых игрока несут ответственность, вдобавок самое очевидное спасение Василия не связано с численным преимуществом американцев. В равных составах Войнов позволил однажды выбраться на пятак во втором периоде. Но это логично, что вероятность ошибиться выше у того защитника, который чаще всех появляется на льду. Вячеслав стал единственным полевым игроком сборной России, проведшим на площадке более 20 минут. То, что Войнов и Гавриков провели отличный матч, отражает и статистика. У Вячеслава лучший показатель полезности — «+3», Владислав закончил игру с «+2». Отдельно отметим превосходную передачу Войнова, без которой нельзя представить четвёртую шайбу сборной России.

Никита Нестеров — Богдан Киселевич — 6,5

Лучшая пара защитников предыдущего матча сыграла не на своём уровне. Слишком много грубых ошибок, приведших к опасным моментам. Неприятные эпизоды в нашей зоне стали возникать чаще во втором периоде. Наиболее реальный шанс возник после позиционного просчёта защитников второй пары. Сначала Нестеров в чужой зоне сфолил. На отложенном штрафе американцы создали возможность для Джионты, который убежал за спину всё тому же Нестерову. В третьем периоде Киселевич любезно позволил Литтлу убежать к владениям Василия Кошечкина. С другой стороны на них выпала серьёзная нагрузка, а победителей не судят.

Артём Зуб — Андрей Зубарев — 6,5

Зуб играет на Олимпиаде ниже своих возможностей. Он весьма неплохо смотрелся в матче сборной России и «Спартака». Сейчас о положении Артёма говорит хотя бы то, что он провёл на льду чуть более десяти минут. На шестом месте по игровому времени среди защитников Зубарев, но Андрей сыграл на пять минут больше. И если в прошлом матче огрехи в обороне были частично перекрыты действиями в чужой зоне, то на этот раз оба защитника обошлись без баллов за результативность. Но ошибки никуда не делись. Главная из них случилась уже ближе к концу первого периода. Зубарев, вроде бы, опекал своего соперника, хотя тут не проверить, поскольку передача в ту сторону не пошла. А вот Зуб не успел за РайаномДонато, который из выгодной позиции угодил в каркас ворот. Не исключено, что в обороне произойдут какие-то изменения в преддверии четвертьфинала.

Егор Яковлев — 6,5

Яковлев, в отличие от своих партнёров, стабилен. Если они чередуют прекрасные матчи с невзрачными, то Егор не изменяет своим достоинствам и недостаткам. Он вновь закончил игру с показателем полезности «+1». По-прежнему номинально седьмой защитник сборной активно едет к чужим воротам. Но иногда возникает ощущение, что Яковлева не нужно пробовать со всеми игроками. Весьма неплохо выглядел Егор, когда находился в паре с Трямкиным во время товарищеского матча, но Никита сейчас не с командой. В матче с американцами 44-ый номер разово оказывался едва ли не с каждым защитником сборной. Когда Яковлев выходил на лёд, очень часто возникали выстрелы со средней дистанции, которые потенциально опасны, если их выполняет настоящий мастер. У американцев таких не нашлось. Но это не отменяет того, что нужно чаще накрывать броски. Егор и его партнёр по обороне — постоянно меняющийся — не могут распределить обязанности. Отсюда возникают такие ошибки, как в случае с Литтлом, который умудрился проскочить между Яковлевым и Киселевичем.

Нападающие

Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин — 7,5

Почти сорок минут форварды первой тройки не были заметны. Выделялся лишь Андронов, выходивший играть в меньшинстве. После поединка против словенцев казалось, что проблем с взаимодействием у Ковальчука, Андронова и Калинина не возникнет. Однако сегодня каждый из сочетания пытался завершать эпизоды индивидуально. Если бы не минуты с 39-ой по 41-ую, то звено получило бы оценку не выше, чем у тройки Дацюка. Моменты, возникшие в данный игровой отрезок, окончательно сломали американцев. В конце второго периода Андронов и Ковальчук сделали всё на максимально высоком уровне: Сергей вовремя отдал удобную передачу, а Илья шикарно попал. В начале третьей двадцатиминутки Ковальчук вновь продемонстрировал филигранный по точности бросок. Уже за это первое сочетание должно получить высокую оценку, пусть голы сложились не из усилий всей тройки.

Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов — 6,5

Так получается, что почти все, кто вчера блистал, провели посредственныйматч против дружины Тони Гранато. Это же относится и к самой креативной тройке сборной России. Здесь хватало взаимопонимания, однако против этого звена играли особенно плотно. Когда же кому-то удавалось выйти на ударную позицию, то подводили броски или обработка. Возник момент у Гусева в самом конце поединка, выстрелу Капризова в первой половине третьего периода не хватило точности, в стартовом отрезке Дацюк неплохо приложился. Но по итогам сегодняшней встречи тройка не отметилась результативными действиями. Это лишь ещё раз подтверждает, что постоянно уходить с фантастическими показателями невозможно. Однако будет довольно странно, если по ходу турнира тренерский штаб разобьёт сочетание.

Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов — 8,5

Вчера эта тройка получила самую низкую оценку. Сегодня звено Прохоркина заслуженно набирает самые высокие баллы. По самоотдаче не было вопросов и вчера, но шайба не шла в ворота. Это вновь к теме о реализации. А в защите так эффективно, как Андронов и Телегин, форварды нашего третьего сочетания действовать не могут. Поэтому и образовались отрицательные показатели полезности у Широкова и Прохоркина по итогам вчерашней встречи. Болельщики снова взялись критиковать тройку, дескать, зачем нам звено, которое не забивает. Ведь можно было Шалунова оставить, взять Ткачёва из «Ак Барса». Варианты имелись перед Олимпиадой. После неудачных игр почему-то принято кидать камнями в хоккеистов. В поединке с американцами тройка выбралась из-под этих завалов. Она была самой активной в первом периоде. На счету Николая Прохоркина не просто дубль, а победная шайба. Теперь нападающим тройки психологически будет несколько проще.

Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко — 7,0

Четвёртая тройка очков сегодня не набрала. Но от них и не требовалось. То, что мы не проигрывали североамериканцам борьбу, отчасти заслуга сдерживающего звена. Никто не уходил от единоборств. Григоренко даже при счёте 4:0 бросался под стремительно летящую шайбу. Телегин вновь успешно отыграл в численном меньшинстве. Каждый внёс свой вклад в победу сборной России. Однако при таком счёте этот вклад не так заметен. А ведь тот же Григоренко провёл на льду времени не меньше, чем Прохоркин и Капризов. И всё равно хотелось бы побольше активности у чужих ворот от этого сочетания. Андронов, игравший некогда в четвёртом звене, сегодня создал момент Ковальчуку. На это же способен и Телегин, обладающий и скоростью, и мощью. У него нет такого партнёра, как Илья, но можно самостоятельно создавать угрозу на пятаке при таких параметрах. Здесь кроется некий резерв сборной России в плей-офф.

Сергей Мозякин — 8,5

В заявке Мозякин вновь значился тринадцатым нападающим. Однако на это уже можно не обращать внимания. Важно сказать о другом. Кажется, тренерский штаб нашёл сочетание, в котором опытный форвард чувствует себя наиболее комфортно. Как и в игре против Словении, Сергей появлялся в третьем звене на месте Широкова или Барабанова. И именно Мозякин дважды ассистировал Николаю Прохоркину, оформившему дубль. В третьем периоде нападающий «Металлурга» небезуспешно отрабатывал в защите, хотя это не главное достоинство Сергея, который мог окончить игру с тремя результативными передачами, если бы Гусев сумел удачно завершить атаку. Этот матч Мозякин может смело заносить себе в актив.