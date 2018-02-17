Пхенчхан-2018. День 10-й: поверженная Америка и пять пуль в «молоко»

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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

СДЕЛАНО! МЕДАЛЬ ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ

Наша женская команда вернулась на олимпийский пьедестал впервые с Турина. Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская стали бронзовыми призерами эстафеты 4 по 5 км. Потрясающая командная работа и смелая тактика принесли российской сборной эту медаль.

— Наш менеджер Юрий Чарковский вчера сказал мне: «Ты должна совершить подвиг». Вообще, тренеры говорили нам, что шанс есть. Но чтобы его использовать, нужно все грамотно сделать, — рассказала финишер нашей команды Анна Нечаевская корреспонденту «СЭ» Наталье МАРЬЯНЧИК.

И они сделали все грамотно.

— На все сто процентов! Девчонок расставили по этапам точно, и они выполнили свои задачи. И Нечаевская молодец, что не бросилась на последнем этапе за лидерами, а удержала бронзу, — это мнение вице-президента ФЛГР Сергея Крянина.

— Меня трясло, когда бежали девочки. За себя так не переживала. За Аню — вообще. Но она большая молодец. Очень рада, что она выдержала свой тяжелейший этап. Это компенсация за четвертое место в спринте, но не до конца. Хочется еще и личную медаль. Очень хочу пробежать его. Считаю, это моя гонка, — заявила после гонки Наталья Непряева.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе не смогла посмотреть эту историческую гонку целиком.

— Я только к четвертому этапу успела. «Отличная» организация! В пробке простояла три этапа…, — призналась Вяльбе. И рассказала корреспондентам «СЭ» Владимиру ИВАНОВУ и Наталье МАРЬЯНЧИК, кто поздравил ее первым и когда она уйдет из федерации.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

НЕ СДЕЛАНО. ИЛИ Я ПРОСТО ДЕВОЧКА

Михаил Коляда и Дмитрий Алиев не смогли побороться за медали Олимпийских игр. Российские фигуристы изначально проигрывали соперникам в сложности программ. Но и сами не смогли сделать то, что умеют. В итоге Алиев — седьмой, а Коляда — восьмой на дебютной для обоих Олимпиаде.

Легендарные отечественные тренеры Татьяна Тарасова и Алексей Мишин очень жестко прошлись по выступлению россиян. Особенно по Коляде, на которого возлагались определенные надежды.

— Наши в каком направлении будут работать? В каком и как? У нас Миша падает, и это называется «он сделал». В парах это называется «не сделал», в танцах «не сделал», у девочек «не сделала», а у Миши по-другому. Я его не кошмарю. И не говорю о нем плохо. Просто говорю, что НЕ СДЕЛАНО. Сделано на -3,5. А если это «сделано», то я просто девочка, — заявила Тарасова корреспонденту «СЭ» Дмитрию СИМОНОВУ.

— Я жду, что новое поколение фигуристов составит Мише и Диме такую конкуренцию, что на следующей Олимпиаде они уже будут считаться ветеранами. И что из этой конкуренции родится тот, кто достойно представит одиночное мужское фигурное катание, — подчеркнул Алексей МИШИН. — Мы десятилетиями славились в этом виде! Урманов, Кулик, Ягудин, Плющенко — целое созвездие фигуристов, который боялся весь мир!

Золотую медаль завоевал Юдзуру Ханю. По сумме двух программ японец оказался лучше своего соотечественника Шомы Уно и испанца Хавьера Фернандеса. В произвольной программе всех поразил американец Натан Чен, исполнивший шесть четверных прыжков.

ХОККЕЙ

ПОЛУФИНАЛ ПОСЛЕ 1:15

Россия — Швейцария — 6:2. Радость россиянок Reuters

Несмотря на матч нашей мужской команды со сборной США главной хоккейной баталией дня был женский четвертьфинал.

Российские хоккеистки, проигравшие в группе три матча с общим счетом 1:15, играли с командой Швейцарии. И разнесли соперниц со счетом 6:2! Для нашей женской команды это первый в истории выход в полуфинал Олимпийских игр.

В чем секрет такого резкого преображения? В хорошем пинке.

— Когда забиваешь, эмоции захлестывают, и ты начинаешь биться. Но важно не терять голову. Мы плохо начали второй период. Кажется, для нас это хроническая проблема. Нам нужен был хороший пинок, чтобы начать играть. Они давили нас. Это замотивировало и объединило нас еще сильнее. После этого мы показали, чего стоим, — объяснила форвард сборной России Ольга Сосина.

Это подтвердил и главный тренер российской сборной Алексей Чистяков. По его словам, команду завели слова лидера мужской сборной Ильи Ковальчука, который не слишком лестно отозвался о женском хоккее.

— Каждый имеет право сам высказывать свое мнение. Меня эти слова нисколько не зацепили. Но девчонкам это ударило по самолюбию, но пошло только в плюс, — подчеркнул Чистяков.

В полуфинале в понедельник, 19 февраля, сборная России сыграет со сборной Канады.

В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ — ЧЕРЕЗ США

Ну, а мужская сборная уверенно обыграла сборную США со счетом 4:0 и напрямую вышла в четвертьфинал.

Илья Ковальчук забросил американцам третью шайбу и обошел Павла Буре в списке лучших снайперов сборной России на Олимпиадах. На счету вице-капитана сборной России теперь 12 шайб. В концовке игры американцы задирали Ковальчука, но он сдержался.

— Действительно, были моменты, когда старался успокоить ребят. Чтоб не поддавались на провокации. У соперника, наверное, задание такое было — лидеров атаковать. Дацюка в начале и Ковальчука в конце, — подтвердил главный тренер сборной России Олег Знарок.

— Сегодня понравилось все, начиная с атмосферы на трибунах — и сам хоккей, и голы, и силовые приемы. Получилась шикарная игра, — отметил автор дубля Николай Прохоркин.

БИАТЛОН

КУЗЬМИНА ПОБЕЖДАЕТ, АКИМОВА СКАНДАЛИТ

Анастасия КУЗЬМИНА Reuters

Родная сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, уже 10 лет выступающая за Словакию, завершила олимпийскую карьеру победой. Она красиво и убедительно выиграла масс-старт, став трехкратной олимпийской чемпионкой. В Пхенчхане ранее она завоевала две серебряные медали в пасьюте и индивидуалке.

Белоруска Дарья Домрачева, тоже трехкратная олимпийская чемпионка, заняла второе место, а потом заявила, что вряд ли в ее карьере будет еще одна Олимпиада. Третьей стала норвежка Тирил Экхофф.

Россиянка Татьяна Акимова заняла последнее 30-е место, не закрыв на третьей стрельбе ни одной мишени, а потом добавив еще один промах. После окончания гонки россиянка назвала виновных в своем провале. Вообще, провальным стал весь сезон.

— Некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог. А тренироваться, когда нет понимания сути работы, очень сложно. Все-таки мы взрослые люди и должны подходить к процессу осознанно. По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет. Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было, — заявила Акимова корреспонденту «СЭ» Владимиру ИВАНОВУ.

— Я уже говорила по поводу Акимовой. С таким ходом из нее не получится великой биатлонистки. Девочка всех винит сейчас, а сама-то она что для этого сделала? Даже с чистой стрельбой результатов у нее нет. Она знает свой минус — ход. Но она над этим даже не работала, — жестко ответила Акимовой трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.