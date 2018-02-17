Олимпиада-2018, день девятый: ребята-лыжники, мы хотим ещё!

Сборная России по лыжным гонкам просто влюбила в себя болельщиков на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Наши ребята уже завоевали четыре медали на этих Играх и явно не намерены останавливаться. Блестящее «бронзовое» выступление женской команды в эстафете наверняка зарядило дополнительной энергией российских мужчин, которые в воскресенье выйдут на старт своей эстафеты 4×10 км. Сборную России в этой гонке представят Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Большунов и Спицов уже выиграли личные медали на этой Олимпиаде и явно вошли во вкус. Некоторые опасения вызывает форма Ларькова, который в личных гонках занял 20-е и 30-е места. Здесь основной задачей для Андрея будет удержаться в лидирующей группе до передачи эстафеты.

В мужском биатлонном масс-старте не будет россиян. Антон Бабиков и Матвей Елисеев не пробились туда по рейтингу, что никого не должно удивлять. Зато мы посмотрим классную борьбу Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада за победу. Француз после неудачи в индивидуальной гонке назвал спортом дерьмом, так что ждём огня от Мартена. А может, подопечные Вольфганга Пихлера вновь удивят мир и вмешаются в спор за медали. Интересно будет в любом случае, не сомневайтесь.

В горнолыжном спорте будут разыграны медали в гигантском слаломе. За Россию выступит Иван Кузнецов, но рассчитывать на высокое место здесь можно только при каком-то сумасшедшем раскладе. А вот на дистанции 500 метров в конькобежном спорте мы надеемся на медаль Ангелины Голиковой. Россиянка трижды заезжала на подиум на этапах Кубка мира в этом сезоне, так что при удачном развитии ситуации сборная России может поживиться ещё одной наградой. Вчера Наталья Воронина доказала, что в конькобежном спорте мы в порядке даже после всех отстранений.

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Во фристайле будет разыграно два комплекта наград. В слоупстайле Россия не будет представлена, а вот в акробатике за медали будут бороться двое наших ребят — Илья Буров и Павел Кротов, которые преодолели квалификацию и вошли в число 12 лучших спортсменов. Ещё двое наших — Станислав Никитин и Максим Буров — не сумели пройти в финальный раунд. В бобслее состоятся первые две попытки в двойках. За Россию поедут экипаж Максим Андрианова и Юрий Селихова, а также экипаж Алексея Стульнева и Василия Кондратенко.

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18 февраля, воскресенье. День девятый

Расписание. Разыгрываются 6 комплектов наград. Финалы

07:15. Фристайл. Мужчины. Ски-слоупстайл.

07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

09:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4×10 км

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

14:15. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км

14:50. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 3.

Полное расписание соревнований