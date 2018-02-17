Олимпиада-2018, день девятый: ребята-лыжники, мы хотим ещё!
18 февраля на Олимпиаде-2018 будет разыграно шесть комплектов наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы россиян.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России по лыжным гонкам просто влюбила в себя болельщиков на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Наши ребята уже завоевали четыре медали на этих Играх и явно не намерены останавливаться. Блестящее «бронзовое» выступление женской команды в эстафете наверняка зарядило дополнительной энергией российских мужчин, которые в воскресенье выйдут на старт своей эстафеты 4×10 км. Сборную России в этой гонке представят Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Большунов и Спицов уже выиграли личные медали на этой Олимпиаде и явно вошли во вкус. Некоторые опасения вызывает форма Ларькова, который в личных гонках занял 20-е и 30-е места. Здесь основной задачей для Андрея будет удержаться в лидирующей группе до передачи эстафеты.
В мужском биатлонном
В горнолыжном спорте будут разыграны медали в гигантском слаломе. За Россию выступит Иван Кузнецов, но рассчитывать на высокое место здесь можно только при
Во фристайле будет разыграно два комплекта наград. В слоупстайле Россия не будет представлена, а вот в акробатике за медали будут бороться двое наших ребят — Илья Буров и Павел Кротов, которые преодолели квалификацию и вошли в число 12 лучших спортсменов. Ещё двое наших — Станислав Никитин и Максим Буров — не сумели пройти в финальный раунд. В бобслее состоятся первые две попытки в двойках. За Россию поедут экипаж Максим Андрианова и Юрий Селихова, а также экипаж Алексея Стульнева и Василия Кондратенко.
18 февраля, воскресенье. День девятый
Расписание. Разыгрываются 6 комплектов наград. Финалы
07:15. Фристайл. Мужчины.
07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
09:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4×10 км
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
14:15. Биатлон. Мужчины.
14:50. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 3.
Полное расписание соревнований
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 7-й тур. Норвегия — Дания
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 7-й тур. США — Япония
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 7-й тур. Швейцария — Канада
04:00. Фристайл. Мужчины.
04:15. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
06:10. Хоккей. Женщины. Матч за 5−8 места
06:10. Хоккей. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Германия — Норвегия
06:10. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. Великобритания — Швеция
06:10. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. Канада — Швейцария
06:10. Кёрлинг. Женщины. 7-й тур. Китай — Южная Корея
10:40. Хоккей. Женщины. Матч за 5−8 места
10:40. Хоккей. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Чехия — Швейцария
14:00. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 1
14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. ¼ финала
14:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. ½ финала
14:05. Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-я попытка
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Швеция — Япония
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Дания — Южная Корея
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. Италия — Великобритания
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 8-й тур. США — Норвегия
14:29. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 2
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Канада — Южная Корея
15:10. Хоккей. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Швеция — Финляндия
15:40. Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попытка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter