«Давайте, валите на лёд!»: решение Знарка взбесило тренера американцев

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Только не 0:5!

Только не 0:5! В концовке матча с россиянами главный тренер сборной США Тони Гранато, очевидно, вспомнил собственное детство и былые баталии во дворе или в школе. Когда при счёте 0:4 защитник Мэтт Гилрой получил малый штраф, до конца матча оставалось чуть более двух минут, и Гранато очень не хотелось пропускать пятую. Увидев на льду лучших российских хоккеистов (первую спецбригаду большинства), он просто взбесился. Журналист ESPN Грэг Вышински сообщил, со слов североамериканского телекомментатора Пьера Макгуайра, что главный тренер сборной США Тони Гранато был просто в ярости.

«Как говорит Пьер Макгуайр из NBC, тренер сборной США Тони Гранато был в ярости от того, что тренеры сборной России выпустили на лёд первую бригаду большинства при счёте 4:0, когда до конца игры оставалось около двух минут.

«Давайте, выпускайте их, продолжайте это! Валите на лёд!» — процитировал Гранато Макгуайр. Слова тренера сборной США относились к лучшим российским хоккеистам.

«Разница забитых и пропущенных шайб важна при определении места команды в таблице в плей-офф. Россия благодаря этой победе выиграла группу В, но мысль о том, что любая команда должна перестать давить, беспокоясь за чувства другой команды, — это абсурд. А если короче — не надо играть как пешеходы 58 минут, если не хотите, чтобы вам забили в последние две. Не могу поверить, что я только что видел матч сборной США на Олимпиаде, в котором наш тренер жаловался, что другая команда пытается увеличить счёт. Последний раз, когда я такое слышал, то освещал баскетбольный матч между школьными командами», — написал Вышински.

«Меня это взбесило»

«Взбесило ли меня это? Да», — приводит слова Гранато обозреватель Yahoo Sports Эрик Эйделсон.

Тут же последовала негативная реакция американских болельщиков в соцсетях, которые не приняли такой истерики от главного тренера своей национальной команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">OAR is an overrated band any way but Granato is being a complete baby here <a href="https://t.co/vsiTF6j6yH">https://t.co/vsiTF6j6yH</a></p>— Alex Rosen (@ABR_677) <a href="https://twitter.com/ABR_677/status/964878030194774016?ref_src=twsrc%5Etfw">17 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Сборная атлетов из России явно переоценена. Но поведение Гранато — это просто детский плач», — отметил болельщик Алекс Роузен на своей странице в «Твиттере». «Это просто слабость, Гранато», — написал футбольный журналист Эрик Эдхольм. «Гранато расстроен тем, что Россия выпустила лучших парней на большинство в концовке? Остановите их, не дайте им сыграть, в чём проблема! Докажи, что ты способный соперник», — добавил Джо Боули.

Цитата Тейлор Стивенс Это нытьё хуже не придумаешь. Эй, Гранато, твои парни проиграли опытной, взрослой команде. Хватит ныть о счёте.

Сам тренер, несколько поостыв после матча, пытался спустить свою истерику на тормозах. «Мне просто это не понравилось. Ведь счёт был 4:0», — сказал Гранато, не сумев сохранить хорошую мину при плохой игре.