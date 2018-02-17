Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 4 4
2 Норвегия 7 8 7
19 Россия 0 2 7
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32595503/
17 февраля 2018, 19:22 | Хоккей | Чемпионат.com

«Давайте, валите на лёд!»: решение Знарка взбесило тренера американцев

Американцы очень не любят проигрывать. Просто как дети.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters
1/12

Только не 0:5!

Только не 0:5! В концовке матча с россиянами главный тренер сборной США Тони Гранато, очевидно, вспомнил собственное детство и былые баталии во дворе или в школе. Когда при счёте 0:4 защитник Мэтт Гилрой получил малый штраф, до конца матча оставалось чуть более двух минут, и Гранато очень не хотелось пропускать пятую. Увидев на льду лучших российских хоккеистов (первую спецбригаду большинства), он просто взбесился. Журналист ESPN Грэг Вышински сообщил, со слов североамериканского телекомментатора Пьера Макгуайра, что главный тренер сборной США Тони Гранато был просто в ярости.

«Как говорит Пьер Макгуайр из NBC, тренер сборной США Тони Гранато был в ярости от того, что тренеры сборной России выпустили на лёд первую бригаду большинства при счёте 4:0, когда до конца игры оставалось около двух минут.

«Давайте, выпускайте их, продолжайте это! Валите на лёд!» — процитировал Гранато Макгуайр. Слова тренера сборной США относились к лучшим российским хоккеистам.

«Разница забитых и пропущенных шайб важна при определении места команды в таблице в плей-офф. Россия благодаря этой победе выиграла группу В, но мысль о том, что любая команда должна перестать давить, беспокоясь за чувства другой команды, — это абсурд. А если короче — не надо играть как пешеходы 58 минут, если не хотите, чтобы вам забили в последние две. Не могу поверить, что я только что видел матч сборной США на Олимпиаде, в котором наш тренер жаловался, что другая команда пытается увеличить счёт. Последний раз, когда я такое слышал, то освещал баскетбольный матч между школьными командами», — написал Вышински.

«Меня это взбесило»

«Взбесило ли меня это? Да», — приводит слова Гранато обозреватель Yahoo Sports Эрик Эйделсон.

Тут же последовала негативная реакция американских болельщиков в соцсетях, которые не приняли такой истерики от главного тренера своей национальной команды.

«Сборная атлетов из России явно переоценена. Но поведение Гранато — это просто детский плач», — отметил болельщик Алекс Роузен на своей странице в «Твиттере». «Это просто слабость, Гранато», — написал футбольный журналист Эрик Эдхольм. «Гранато расстроен тем, что Россия выпустила лучших парней на большинство в концовке? Остановите их, не дайте им сыграть, в чём проблема! Докажи, что ты способный соперник», — добавил Джо Боули.

Сам тренер, несколько поостыв после матча, пытался спустить свою истерику на тормозах. «Мне просто это не понравилось. Ведь счёт был 4:0», — сказал Гранато, не сумев сохранить хорошую мину при плохой игре.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
17 Февраля, 15:10 Зрители 6473 Группа B Gangneung Hockey Centre
Россия 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Тони Гранато
Вратари
Кошечкин В. Запольски Р.
1-й период
07:21 Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
08:06 Сергей Калинин
Ноа Уэлч 19:33
2-й период
22:14 Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
Ноа Уэлч 22:28
25:49 Владислав Гавриков
Райан Донато 25:49
27:09 Никита Нестеров
32:25 Богдан Киселевич
38:29 Николай Прохоркин
Крис Бурк 38:29
39:59 Илья Ковальчук (С. Андронов)
3-й период
40:28 Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
Мэтт Гилрой 57:53
Статистика
10 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

«Проклятый Губерник!» Пихлер в злостной форме отказал Губерниеву в селфи

Слова Вагнер осудили в США: «Загитова бьётся, а ты сидишь дома и завидуешь»

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Трегубов о своем серебре ОИ-18: «Я не хотел ехать на Олимпиаду без флага»
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?