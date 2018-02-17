«Давайте, валите на лёд!»: решение Знарка взбесило тренера американцев
Американцы очень не любят проигрывать. Просто как дети.
Только не 0:5!
Только не 0:5! В концовке матча с россиянами главный тренер сборной США Тони Гранато, очевидно, вспомнил собственное детство и былые баталии во дворе или в школе. Когда при счёте 0:4 защитник Мэтт Гилрой получил малый штраф, до конца матча оставалось чуть более двух минут, и Гранато очень не хотелось пропускать пятую. Увидев на льду лучших российских хоккеистов (первую спецбригаду большинства), он просто взбесился. Журналист ESPN Грэг Вышински сообщил, со слов североамериканского телекомментатора Пьера Макгуайра, что главный тренер сборной США Тони Гранато был просто в ярости.
«Как говорит Пьер Макгуайр из NBC, тренер сборной США Тони Гранато был в ярости от того, что тренеры сборной России выпустили на лёд первую бригаду большинства при счёте 4:0, когда до конца игры оставалось около двух минут.
«Давайте, выпускайте их, продолжайте это! Валите на лёд!» — процитировал Гранато Макгуайр. Слова тренера сборной США относились к лучшим российским хоккеистам.
«Разница забитых и пропущенных шайб важна при определении места команды в таблице в
«Меня это взбесило»
«Взбесило ли меня это? Да», — приводит слова Гранато обозреватель Yahoo Sports Эрик Эйделсон.
Тут же последовала негативная реакция американских болельщиков в соцсетях, которые не приняли такой истерики от главного тренера своей национальной команды.
«Сборная атлетов из России явно переоценена. Но поведение Гранато — это просто детский плач», — отметил болельщик Алекс Роузен на своей странице в «Твиттере». «Это просто слабость, Гранато», — написал футбольный журналист Эрик Эдхольм. «Гранато расстроен тем, что Россия выпустила лучших парней на большинство в концовке? Остановите их, не дайте им сыграть, в чём проблема! Докажи, что ты способный соперник», — добавил Джо Боули.
Сам тренер, несколько поостыв после матча, пытался спустить свою истерику на тормозах. «Мне просто это не понравилось. Ведь счёт был 4:0», — сказал Гранато, не сумев сохранить хорошую мину при плохой игре.
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|Олег Знарок
|Тони Гранато
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)