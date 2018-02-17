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Лыжные гонки. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Эстафета 4×5 км

1. Норвегия (Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хага, Марит Бьорген) — 51.24,3.

2. Швеция (Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) — отставание 2,0

3. РОССИЯ (Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ) — 43,3

4. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) — 1.02,6

5. США (Софи Колдуэл, Сейди Бьорнсен, Киккан Рэндалл, Джессика Диггинс) — 1.20,5

6. Германия (Штефани Белер, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Сандра Рингвальд) — 1.49,4.

— О чем думали перед началом своего эстафетного этапа?

— Видела, как девочки идут по дистанции и понимала, что сегодня у нас есть возможность выиграть медаль. Подбадривала себя и постаралась размяться, как можно лучше. У меня есть такая особенность — я не могу быстро начинать прямо со старта. Поэтому очень много ускорялась на разминке. Нужно было подойти к старту в тонусе. Маркус Крамер сказал, что я ни в коем случае не должна никого упускать. Нужно было держаться рядом. Понимала, что Эбба Андерсон пробежит этап хорошо, поэтому встала за ней — и терпела.

— У вас очень дружный коллектив. Смотришь — и радуешься.

— С Юлей Белоруковой и Наташей Непряевой мы одного года рождения. Столько лет вместе! Еще до юниоров начали общаться. Конечно, мы дружим. Аня Нечаевская немного старше нас, но мы тоже давно знакомы и в очень хороших отношениях. Это очень круто — пройти вместе путь с самых низов до олимпийских медалей.

— Вы вчера вечером собирались вместе? Была какая-то установка, вроде: «Девчонки, надо»!

— У нас было общее собрание, на котором были Маркус Крамер и Юрий Чарковский. Нам рассказали тактику, сообщили какие-то организационные моменты — и на этом все закончилось. Накачка была ни к чему. Зачем лишний мандраж? Он может мешать.

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(Маркус КРАМЕР — на фото третий слева)

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ — НЕ ОЧЕНЬ, НО ХОРОШИЙ

— Непряева была расстроена после личного спринта…

— Да не была она расстроена! С чего вы это взяли? Четвертое место на Олимпиаде — это круто. Понятно, что каждый спортсмен хочет взять личную медаль на Олимпийских играх, но все-таки не нужно навязывать лишнего.

— А что касается вашей личной гонки?

— Тренер сказал, что мой результат — хороший. Не очень, но хороший. Все-таки я пробежала стабильно.

— С Крамером вы говорите по-английски?

— Когда мы в прошлом году пришли к Маркусу, он сказал: «Я не буду учить русский принципиально. Потому что вы должны выучить английский. Вся мировая элита говорит на нем. Это международный язык, и он вам понадобится в будущем». При этом Маркус уже понимает русский. Однако не подает виду! Мы же сейчас владеем английским еще не в совершенстве. Хорошо пониманием, что он говорит, но сами не всегда можем донести то, чего хотим.

Кстати, иностранные спортсменки стали осознавать, что мы уже начали понимать язык. Подходят, спрашивают что-то, поздравляют. Это прикольно. Потому что раньше все они общались между собой, а мы были немного в стороне. Просто не могли поддержать разговор. Теперь они понимают, что мы не совсем тупенькие.

— Крамер очень открытый и жизнерадостный мужик. Как это сказывается на атмосфере?

— Маркус — человек-позитив. Он очень добрый, мягкий и, самое главное, здорово понимает людей. Маркус видит человека и словно сканирует его. Находит подход к каждому — моментально. У Крамера много-много друзей. На каждом этапе он с кем-то общается, кто-то к нему подходим. Мы даже начинаем ревновать его! С таким тренером очень приятно работать. Он замечательный! Возможно, российскому спорту как раз и не хватает такого взаимопонимания, которое есть у нас.

— Сейчас в лыжной сборной подобралась молодая, но смелая, бойкая и не боящаяся открыто говорить о своих амбициозных целях команда. У вас нет трепета даже перед такими спортсменами, как Марит Бьорген.

— А все почему? Маркус настроил нас немного на другую волну. Он постоянно дает понять нам, что мы наравне, что все здесь одинаковые и нельзя смотреть на кого-то, как на какую-то элиту. Этот тренер заставил нас поверить, что мы можем бороться со всеми. Может быть, отсюда и дополнительная уверенность.

«ЛЫЖИ С ГУБЕРНИЕВЫМ»? ПОЧЕМУ НЕТ?

— Вы следите за тем, что происходит в очень близком к лыжам биатлоне?

— Конечно! Не понимаю, что с ними происходит и почему результаты в этом году не очень хорошие. Обидно. Вид спорта очень популярный и мне хочется, чтобы не только лыжники, но и биатлонисты зарабатывали медали. Я знаю, что они тоже очень-очень много работают. Должно же и им воздаться.

— Не задевает, что несмотря на отличные результаты в лыжах, биатлон все равно в разы популярнее?

— А его действительно смотреть интереснее. Это правда! Плюс он более раскрученный.

— Но побед у вас куда больше.

— Нужен человек, который продвигал бы наш вид спорта. Хотя люди, благодаря таким спортсменам, как Александр Легков и Сергей Устюгов все-таки стали больше интересоваться лыжами.

— Вы бы хотели, чтобы на телевидении появилась передача «Лыжи с Дмитрием Губерниевым»?

— Не знаю даже (смеется). Но почему нет? Вот в биатлоне есть Губерниев, который продвигает его. Нам, наверное, тоже нужен такой человек.

— Не боитесь, что излишнее внимание может сыграть злую шутку? Вас перед каждой гонкой будут о чем-то спрашивать.

— Наоборот хорошо, что люди начнут интересоваться не только биатлоном, но и другими видами спорта. Мы тоже много работаем и, наверное, заслуживаем какой-то отдачи.

Владимир ИВАНОВ из Пхенчхана.