«Тренер сказал, что принципиально не будет учить русский»: Седова — об отношениях с Крамером
Российская лыжница Анастасия Седова — о том, как сборная Россия готовилась к эстафете, в которая наша команда сегодня завоевала олимпийскую бронзу.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Лыжные гонки. Пхенчхан (Корея). XXIII Олимпийские зимние игры. Женщины. Эстафета 4×5 км
1. Норвегия (Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хага, Марит Бьорген) — 51.24,3.
2. Швеция (Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) — отставание 2,0
3. РОССИЯ (Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА, Анна НЕЧАЕВСКАЯ) — 43,3
4. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Рита Лиза Ропонен, Криста Пармакоски) — 1.02,6
5. США (Софи Колдуэл, Сейди Бьорнсен, Киккан Рэндалл, Джессика Диггинс) — 1.20,5
6. Германия (Штефани Белер, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Сандра Рингвальд) — 1.49,4.
— О чем думали перед началом своего эстафетного этапа?
— Видела, как девочки идут по дистанции и понимала, что сегодня у нас есть возможность выиграть медаль. Подбадривала себя и постаралась размяться, как можно лучше. У меня есть такая особенность — я не могу быстро начинать прямо со старта. Поэтому очень много ускорялась на разминке. Нужно было подойти к старту в тонусе. Маркус Крамер сказал, что я ни в коем случае не должна никого упускать. Нужно было держаться рядом. Понимала, что Эбба Андерсон пробежит этап хорошо, поэтому встала за ней — и терпела.
— У вас очень дружный коллектив. Смотришь — и радуешься.
— С Юлей Белоруковой и Наташей Непряевой мы одного года рождения. Столько лет вместе! Еще до юниоров начали общаться. Конечно, мы дружим. Аня Нечаевская немного старше нас, но мы тоже давно знакомы и в очень хороших отношениях. Это очень круто — пройти вместе путь с самых низов до олимпийских медалей.
— Вы вчера вечером собирались вместе? Была
— У нас было общее собрание, на котором были Маркус Крамер и Юрий Чарковский. Нам рассказали тактику, сообщили
(Маркус КРАМЕР — на фото третий слева)
МОЙ РЕЗУЛЬТАТ — НЕ ОЧЕНЬ, НО ХОРОШИЙ
— Непряева была расстроена после личного спринта…
— Да не была она расстроена! С чего вы это взяли? Четвертое место на Олимпиаде — это круто. Понятно, что каждый спортсмен хочет взять личную медаль на Олимпийских играх, но
— А что касается вашей личной гонки?
— Тренер сказал, что мой результат — хороший. Не очень, но хороший.
— С Крамером вы говорите
— Когда мы в прошлом году пришли к Маркусу, он сказал: «Я не буду учить русский принципиально. Потому что вы должны выучить английский. Вся мировая элита говорит на нем. Это международный язык, и он вам понадобится в будущем». При этом Маркус уже понимает русский. Однако не подает виду! Мы же сейчас владеем английским еще не в совершенстве. Хорошо пониманием, что он говорит, но сами не всегда можем донести то, чего хотим.
Кстати, иностранные спортсменки стали осознавать, что мы уже начали понимать язык. Подходят, спрашивают
— Крамер очень открытый и жизнерадостный мужик. Как это сказывается на атмосфере?
— Маркус —
— Сейчас в лыжной сборной подобралась молодая, но смелая, бойкая и не боящаяся открыто говорить о своих амбициозных целях команда. У вас нет трепета даже перед такими спортсменами, как Марит Бьорген.
— А все почему? Маркус настроил нас немного на другую волну. Он постоянно дает понять нам, что мы наравне, что все здесь одинаковые и нельзя смотреть на
«ЛЫЖИ С ГУБЕРНИЕВЫМ»? ПОЧЕМУ НЕТ?
— Вы следите за тем, что происходит в очень близком к лыжам биатлоне?
— Конечно! Не понимаю, что с ними происходит и почему результаты в этом году не очень хорошие. Обидно. Вид спорта очень популярный и мне хочется, чтобы не только лыжники, но и биатлонисты зарабатывали медали. Я знаю, что они тоже
— Не задевает, что несмотря на отличные результаты в лыжах, биатлон все равно в разы популярнее?
— А его действительно смотреть интереснее. Это правда! Плюс он более раскрученный.
— Но побед у вас куда больше.
— Нужен человек, который продвигал бы наш вид спорта. Хотя люди, благодаря таким спортсменам, как Александр Легков и Сергей Устюгов
— Вы бы хотели, чтобы на телевидении появилась передача «Лыжи с Дмитрием Губерниевым»?
— Не знаю даже (смеется). Но почему нет? Вот в биатлоне есть Губерниев, который продвигает его. Нам, наверное, тоже нужен такой человек.
— Не боитесь, что излишнее внимание может сыграть злую шутку? Вас перед каждой гонкой будут о
— Наоборот хорошо, что люди начнут интересоваться не только биатлоном, но и другими видами спорта. Мы тоже много работаем и, наверное, заслуживаем
Владимир ИВАНОВ из Пхенчхана.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter