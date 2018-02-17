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17 февраля 2018, 18:35 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеисты сборной Словении обыграли словаков и заняли 2-е место в группе В на ОИ-2018

КАННЫН, 17 фев — РИА Новости. Хоккеисты сборной Словении по буллитам переиграли команду Словакии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане и вышли на второе место в квартете В.

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Встреча группы В, прошедшая в Канныне в субботу, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу словенцев. Решающий буллит на свой счет записал Жига Еглич, а в основное время у победителей отличились Блаж Грегорц (21-я минута) и Анже Куральт (25). У словаков шайбы забросили Милош Бубела (36) и Марцел Гашчак (46).

После трех туров в группе сборные Словении, США и Словакии набрали по 4 очка, но словенцы оказались выше американцев со словаками и заняли вторую строчку, благодаря победам в личных встречах над ними. Все три команды проведут дополнительный раунд плей-офф за попадание в ¼ финала, а победителем группы В с 6 очками в активе стала сборная России, которая вышла в четвертьфинал напрямую.
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17 Февраля, 15:10 Зрители 4085 Группа B Kwandong Hockey Centre
Словения 3:2
Серия буллитов
(0:0, 2:1, 0:1, 0:0)
Словакия
Главные тренеры
Кари Саволайнен Крэйг Рэмзи
Вратари
Крошель Г. Конрад Б.
1-й период
Марек Говорка 19:27
2-й период
21:00 Блаж Грегорц (Ян Муршак, А. Куралт)
Михал Чайковски 21:00
Томаш Староста 22:35
24:16 Анже Куралт (Ян Муршак, Б. Грегорц)
34:47 Жига Еглич
Милош Бубела (П. Черешняк, Д. Граняк) 35:43
3-й период
Марцел Хашчак (Д. Граняк, П. Черешняк) 45:56
Милош Бубела 51:38
56:10 Анже Куралт
Серия буллитов - победный бросок
0/102, 0/102, Еглич Ж. 0/96
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Тимоти Майер (США)

Хоккей

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