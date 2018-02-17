Хоккеисты сборной Словении обыграли словаков и заняли 2-е место в группе В на ОИ-2018

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Встреча группы В, прошедшая в Канныне в субботу, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу словенцев. Решающий буллит на свой счет записал Жига Еглич, а в основное время у победителей отличились Блаж Грегорц (21-я минута) и Анже Куральт (25). У словаков шайбы забросили Милош Бубела (36) и Марцел Гашчак (46).