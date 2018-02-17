Хоккеисты сборной Словении обыграли словаков и заняли 2-е место в группе В на ОИ-2018
КАННЫН, 17 фев — РИА Новости. Хоккеисты сборной Словении по буллитам переиграли команду Словакии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане и вышли на второе место в квартете В.
Встреча группы В, прошедшая в Канныне в субботу, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу словенцев. Решающий буллит на свой счет записал Жига Еглич, а в основное время у победителей отличились Блаж Грегорц (21-я минута) и Анже Куральт (25). У словаков шайбы забросили Милош Бубела (36) и Марцел Гашчак (46).
После трех туров в группе сборные Словении, США и Словакии набрали по 4 очка, но словенцы оказались выше американцев со словаками и заняли вторую строчку, благодаря победам в личных встречах над ними. Все три команды проведут дополнительный раунд
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|17 Февраля, 15:10
|Зрители 4085
|Группа B
|Kwandong Hockey Centre
Главные тренеры
|Кари Саволайнен
|Крэйг Рэмзи
Вратари
|Крошель Г.
|Конрад Б.
|1-й период
|Марек Говорка
|19:27
|2-й период
|21:00
|Блаж Грегорц (Ян Муршак, А. Куралт)
|Михал Чайковски
|21:00
|Томаш Староста
|22:35
|24:16
|Анже Куралт (Ян Муршак, Б. Грегорц)
|34:47
|Жига Еглич
|Милош Бубела (П. Черешняк, Д. Граняк)
|35:43
|3-й период
|Марцел Хашчак (Д. Граняк, П. Черешняк)
|45:56
|Милош Бубела
|51:38
|56:10
|Анже Куралт
Серия буллитов - победный бросок
|0/102, 0/102, Еглич Ж.
|0/96
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)