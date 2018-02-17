Прохоркин признался, что неудачная игра со словенцами прибавила ему мотивации
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский хоккеист Николай Прохоркин признался, что его неудачная игра на Олимпийских играх в матче со словенцами прибавила ему мотивации во встрече со сборной США. Об этом он рассказал журналистам.
В субботу россияне в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира победили команду США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований. В предыдущей встрече турнира со сборной Словении (8:2) Прохоркин имел показатель полезности «минус 2».
«Конечно, все понравилось: хоккей, атмосфера на трибунах, силовые приемы, шикарная игра была. У американцев была такая тактика провоцировать на удаления», — считает Прохоркин.
«С [Сергеем] Мозякиным игралось очень здорово — это превосходный нападающий, очень приятно с ним играть. Он сделал первый гол — мне осталось только подставить клюшку. То, что у меня было “минус 2” в матче со Словенией, меня завело. Не очень приятные цифры», — заключил нападающий.
Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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|Олег Знарок
|Тони Гранато
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)