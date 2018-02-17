Прохоркин признался, что неудачная игра со словенцами прибавила ему мотивации

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В субботу россияне в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира победили команду США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований. В предыдущей встрече турнира со сборной Словении (8:2) Прохоркин имел показатель полезности «минус 2».

«Конечно, все понравилось: хоккей, атмосфера на трибунах, силовые приемы, шикарная игра была. У американцев была такая тактика провоцировать на удаления», — считает Прохоркин.

«С [Сергеем] Мозякиным игралось очень здорово — это превосходный нападающий, очень приятно с ним играть. Он сделал первый гол — мне осталось только подставить клюшку. То, что у меня было “минус 2” в матче со Словенией, меня завело. Не очень приятные цифры», — заключил нападающий.

Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.