Знарок: Тренеры российских хоккеистов предполагали прямой выход в четвертьфинал Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб российских хоккеистов предполагал, что команда займет первое место в своей группе на Олимпиаде и выйдет напрямую в четвертьфинал турнира. Об этом журналистам сказал главный тренер россиян Олег Знарок.
В субботу хоккейная команда олимпийских атлетов из России обыграла американцев со счетом 4:0 и напрямую вышла в четвертьфинал.
«Мы заранее предполагали это, поэтому у нас все по плану, что касается новых звеньев, то они еще играют не совсем идеально», — сказал Знарок. «Обыграли американцев за счет тактики. Были моменты
В матче россиян с американцами было немало стычек. «Мы не поддавались на провокации. У соперника, наверное, было такое задание, когда били Дацюка, в конце игры — Ковальчука», — отметил тренер.
Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельном матче группы В словаки не смогли обыграть словенцев в основное время, уступив в итоге в серии буллитов — 2:3. Это позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.
Команда олимпийских атлетов из России набрала 6 очков, вторыми стали словенцы (4), третьими — американцы (4), четвертыми — словаки (4). Предварительный этап на Олимпиаде завершится 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.
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|Олег Знарок
|Тони Гранато
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)