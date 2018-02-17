Знарок: Тренеры российских хоккеистов предполагали прямой выход в четвертьфинал Олимпиады

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В субботу хоккейная команда олимпийских атлетов из России обыграла американцев со счетом 4:0 и напрямую вышла в четвертьфинал.

«Мы заранее предполагали это, поэтому у нас все по плану, что касается новых звеньев, то они еще играют не совсем идеально», — сказал Знарок. «Обыграли американцев за счет тактики. Были моменты какие-то, старались успокоить ребят. Это — Олимпиада», — добавил он.

В матче россиян с американцами было немало стычек. «Мы не поддавались на провокации. У соперника, наверное, было такое задание, когда били Дацюка, в конце игры — Ковальчука», — отметил тренер.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельном матче группы В словаки не смогли обыграть словенцев в основное время, уступив в итоге в серии буллитов — 2:3. Это позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.

Команда олимпийских атлетов из России набрала 6 очков, вторыми стали словенцы (4), третьими — американцы (4), четвертыми — словаки (4). Предварительный этап на Олимпиаде завершится 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.