Фетисов: Российские хоккеисты в матче с командой США показали игру, которую от них ждут

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В субботу команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную США со счетом 4:0 в заключительном матче группового раунда Игр в Пхёнчхане и напрямую пробилась в четвертьфинал турнира.

«Российские хоккеисты провели очень хороший матч против команды США, одержав заслуженную победу. Порадовал уровень катания и уверенности, благодаря которым все получалось. Сегодня я увидел ту команду, которую все ждали на данном турнире, была мощь», — сказал Фетисов.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельной встрече группы В словенцы победили словаков лишь в серии послематчевых буллитов (3:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.

«Что касается стадии плей-офф, то на нее нужен особый настрой. При этом нужно абстрагироваться от группового турнира, спокойно готовиться к четвертьфиналу, придерживаясь плана игры, который был в матче против США», — сказал он.

Заключительные игры предварительного этапа хоккейного турнира Олимпиады состоятся 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.