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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 4 4
2 Норвегия 7 8 7
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17 февраля 2018, 18:41 | Хоккей | ТАСС

Фетисов: Российские хоккеисты в матче с командой США показали игру, которую от них ждут

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккейная команда олимпийских атлетов из России в матче против сборной США показала ту игру, которую от нее все ждут на Олимпийских играх 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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© ИТАР-ТАСС
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В субботу команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную США со счетом 4:0 в заключительном матче группового раунда Игр в Пхёнчхане и напрямую пробилась в четвертьфинал турнира.

«Российские хоккеисты провели очень хороший матч против команды США, одержав заслуженную победу. Порадовал уровень катания и уверенности, благодаря которым все получалось. Сегодня я увидел ту команду, которую все ждали на данном турнире, была мощь», — сказал Фетисов.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельной встрече группы В словенцы победили словаков лишь в серии послематчевых буллитов (3:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.

«Что касается стадии плей-офф, то на нее нужен особый настрой. При этом нужно абстрагироваться от группового турнира, спокойно готовиться к четвертьфиналу, придерживаясь плана игры, который был в матче против США», — сказал он.

Заключительные игры предварительного этапа хоккейного турнира Олимпиады состоятся 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.
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17 Февраля, 15:10 Зрители 6473 Группа B Gangneung Hockey Centre
Россия 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Тони Гранато
Вратари
Кошечкин В. Запольски Р.
1-й период
07:21 Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
08:06 Сергей Калинин
Ноа Уэлч 19:33
2-й период
22:14 Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
Ноа Уэлч 22:28
25:49 Владислав Гавриков
Райан Донато 25:49
27:09 Никита Нестеров
32:25 Богдан Киселевич
38:29 Николай Прохоркин
Крис Бурк 38:29
39:59 Илья Ковальчук (С. Андронов)
3-й период
40:28 Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
Мэтт Гилрой 57:53
Статистика
10 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)

Хоккей

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