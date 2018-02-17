Фетисов: Российские хоккеисты в матче с командой США показали игру, которую от них ждут
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккейная команда олимпийских атлетов из России в матче против сборной США показала ту игру, которую от нее все ждут на Олимпийских играх 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
В субботу команда олимпийских атлетов из России обыграла сборную США со счетом 4:0 в заключительном матче группового раунда Игр в Пхёнчхане и напрямую пробилась в четвертьфинал турнира.
«Российские хоккеисты провели очень хороший матч против команды США, одержав заслуженную победу. Порадовал уровень катания и уверенности, благодаря которым все получалось. Сегодня я увидел ту команду, которую все ждали на данном турнире, была мощь», — сказал Фетисов.
Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельной встрече группы В словенцы победили словаков лишь в серии послематчевых буллитов (3:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.
«Что касается стадии
Заключительные игры предварительного этапа хоккейного турнира Олимпиады состоятся 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.
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|Олег Знарок
|Тони Гранато
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)