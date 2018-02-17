Ковальчук и Капризов лидируют в снайперской гонке на Олимпиаде в Пхёнчхане
Нападающие сборной России Илья Ковальчук и Кирилл Капризов лидируют в снайперской гонке на Олимпийских играх 2018 года, на их счету по четыре шайбы.
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Ковальчук в игре с командой США (4:0) оформил дубль, который стал для него вторым на турнире. Капризов в этой игре не отличился, но сделал
Лучшим бомбардиром Олимпийских игр является нападающий сборной Финляндии Ээли Толванен, который набрал 6 (3+3) очка в двух матчах.
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