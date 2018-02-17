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17 февраля 2018, 18:43 | Хоккей | ТАСС

Капризов отметил игру россиян в меньшинстве в матче ОИ с американцами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Форвард команды олимпийских атлетов из России Кирилл Капризов отметил игру партнеров в меньшинстве в победном матче Олимпийских игр — 2018 со сборной США. Об этом хоккеист сказал журналистам.

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© ИТАР-ТАСС
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В субботу россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили команду США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований, заняв первое место в квартете.

«Хорошая игра была сегодня, вся команда хорошо постаралась. Стараемся играть каждый матч все лучше и лучше. У обеих команд было много удалений, но сегодня хорошо сработало меньшинство — красавцы ребята, хорошо действовали. Вся команда провела отличную встречу и неважно, кто забивает», — сказал Капризов.

«Как корейская еда? Нормально, но нам сейчас не до этого, думаем о турнире», — заключил форвард.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2).

Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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17 Февраля, 15:10 Зрители 6473 Группа B Gangneung Hockey Centre
Россия 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Тони Гранато
Вратари
Кошечкин В. Запольски Р.
1-й период
07:21 Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
08:06 Сергей Калинин
Ноа Уэлч 19:33
2-й период
22:14 Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
Ноа Уэлч 22:28
25:49 Владислав Гавриков
Райан Донато 25:49
27:09 Никита Нестеров
32:25 Богдан Киселевич
38:29 Николай Прохоркин
Крис Бурк 38:29
39:59 Илья Ковальчук (С. Андронов)
3-й период
40:28 Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
Мэтт Гилрой 57:53
Статистика
10 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)

Хоккей

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