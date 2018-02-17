Капризов отметил игру россиян в меньшинстве в матче ОИ с американцами
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Форвард команды олимпийских атлетов из России Кирилл Капризов отметил игру партнеров в меньшинстве в победном матче Олимпийских игр — 2018 со сборной США. Об этом хоккеист сказал журналистам.
В субботу россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили команду США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований, заняв первое место в квартете.
«Хорошая игра была сегодня, вся команда хорошо постаралась. Стараемся играть каждый матч все лучше и лучше. У обеих команд было много удалений, но сегодня хорошо сработало меньшинство — красавцы ребята, хорошо действовали. Вся команда провела отличную встречу и неважно, кто забивает», — сказал Капризов.
«Как корейская еда? Нормально, но нам сейчас не до этого, думаем о турнире», — заключил форвард.
Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2).
Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
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|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)