Ковальчук заявил, что он уважает женский хоккей и хоккеисток

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Ковальчук после просмотра матча россиянок с канадками сказал, что канадки катались быстрее и женский хоккей — «это не совсем то». В ответ хоккеистки после первого в истории российского женского хоккея выхода в полуфинал Олимпиады заявили, что слова Ковальчука их задели.

«Вы устроили такое с ними, — обратился Ковальчук к журналистам. — Я скажу, чтобы никто не обижался — для них это стало мотивацией. Но я очень их уважаю, поздравляю их. Мы переживали за них, смотрели матч по телевизору со Швейцарией».

Российские хоккеисты в субботу в заключительном матче группового этапа турнира победили со счетом 4:0 команду США и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований. Ранее в субботу россиянки переиграли команду Швейцарии со счетом 6:2 и впервые в своей истории вышли в полуфинал Олимпийских игр.