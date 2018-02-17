Ковальчук заявил, что он уважает женский хоккей и хоккеисток
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Илья Ковальчук уважает женский хоккей и хоккеисток. Об этом он сказал журналистам.
Ранее Ковальчук после просмотра матча россиянок с канадками сказал, что канадки катались быстрее и женский хоккей — «это не совсем то». В ответ хоккеистки после первого в истории российского женского хоккея выхода в полуфинал Олимпиады заявили, что слова Ковальчука их задели.
«Вы устроили такое с ними, — обратился Ковальчук к журналистам. — Я скажу, чтобы никто не обижался — для них это стало мотивацией. Но я очень их уважаю, поздравляю их. Мы переживали за них, смотрели матч по телевизору со Швейцарией».
Российские хоккеисты в субботу в заключительном матче группового этапа турнира победили со счетом 4:0 команду США и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований. Ранее в субботу россиянки переиграли команду Швейцарии со счетом 6:2 и впервые в своей истории вышли в полуфинал Олимпийских игр.
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|Олег Знарок
|Тони Гранато
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)