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17 февраля 2018, 18:48 | Хоккей | ТАСС

Ковальчук заявил, что он уважает женский хоккей и хоккеисток

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Нападающий команды олимпийских атлетов из России по хоккею Илья Ковальчук уважает женский хоккей и хоккеисток. Об этом он сказал журналистам.

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© ИТАР-ТАСС
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Ранее Ковальчук после просмотра матча россиянок с канадками сказал, что канадки катались быстрее и женский хоккей — «это не совсем то». В ответ хоккеистки после первого в истории российского женского хоккея выхода в полуфинал Олимпиады заявили, что слова Ковальчука их задели.

«Вы устроили такое с ними, — обратился Ковальчук к журналистам. — Я скажу, чтобы никто не обижался — для них это стало мотивацией. Но я очень их уважаю, поздравляю их. Мы переживали за них, смотрели матч по телевизору со Швейцарией».

Российские хоккеисты в субботу в заключительном матче группового этапа турнира победили со счетом 4:0 команду США и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований. Ранее в субботу россиянки переиграли команду Швейцарии со счетом 6:2 и впервые в своей истории вышли в полуфинал Олимпийских игр.
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17 Февраля, 15:10 Зрители 6473 Группа B Gangneung Hockey Centre
Россия 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Тони Гранато
Вратари
Кошечкин В. Запольски Р.
1-й период
07:21 Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
08:06 Сергей Калинин
Ноа Уэлч 19:33
2-й период
22:14 Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
Ноа Уэлч 22:28
25:49 Владислав Гавриков
Райан Донато 25:49
27:09 Никита Нестеров
32:25 Богдан Киселевич
38:29 Николай Прохоркин
Крис Бурк 38:29
39:59 Илья Ковальчук (С. Андронов)
3-й период
40:28 Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
Мэтт Гилрой 57:53
Статистика
10 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)

Хоккей

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