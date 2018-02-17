Ковальчук: Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны американцев

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Россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований.

«Не показалось, что американцы сегодня играли грязно, это хоккей. Они играли так, как играют всегда, в тело. Ничего, мы были к этому готовы, сами спуску им не давали», — сказал Ковальчук.

По две шайбы в составе россиян забросили Ковальчук и Николай Прохоркин. «Николай молодец, хорошо бы он и дальше играл так. Это для него начало, с таким потенциалом он может играть очень здорово. Сегодня он показал, что является отличным хоккеистом, забив два гола, особенно красивым получился второй», — отметил Ковальчук.

«Очень важно напрямую выйти в четвертьфинал. Играть еще один матч — это трата сил. Это все равно Олимпиада, здорово, что у нас один выходной больше. Мы подготовимся и выйдем готовыми на 100 процентов», — добавил Ковальчук.

Форвард вспомнил последний очный матч с американцами на Олимпиаде, когда в 2014 году на предварительном этапе команда США обыграла россиян по буллитам (3:2). «Всегда играешь особенно против североамериканских команд, с ними тяжело играть. Никакой злости, это просто спорт. После Сочи крутили повторы, как Ти Джей Оши забивал нам победный буллит, надеюсь, они теперь поменяют картинку», — отметил он.