Ковальчук: Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны американцев
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны хоккеистов сборной США в матче олимпийского турнира. Об этом журналистам сказал нападающий Илья Ковальчук.
Россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований.
«Не показалось, что американцы сегодня играли грязно, это хоккей. Они играли так, как играют всегда, в тело. Ничего, мы были к этому готовы, сами спуску им не давали», — сказал Ковальчук.
По две шайбы в составе россиян забросили Ковальчук и Николай Прохоркин. «Николай молодец, хорошо бы он и дальше играл так. Это для него начало, с таким потенциалом он может играть очень здорово. Сегодня он показал, что является отличным хоккеистом, забив два гола, особенно красивым получился второй», — отметил Ковальчук.
«Очень важно напрямую выйти в четвертьфинал. Играть еще один матч — это трата сил. Это все равно Олимпиада, здорово, что у нас один выходной больше. Мы подготовимся и выйдем готовыми на 100 процентов», — добавил Ковальчук.
Форвард вспомнил последний очный матч с американцами на Олимпиаде, когда в 2014 году на предварительном этапе команда США обыграла россиян по буллитам (3:2). «Всегда играешь особенно против североамериканских команд, с ними тяжело играть. Никакой злости, это просто спорт. После Сочи крутили повторы, как Ти Джей Оши забивал нам победный буллит, надеюсь, они теперь поменяют картинку», — отметил он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Олег Знарок
|Тони Гранато
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)