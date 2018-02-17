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17 февраля 2018, 18:45 | Хоккей | ТАСС

Ковальчук: Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны американцев

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны хоккеистов сборной США в матче олимпийского турнира. Об этом журналистам сказал нападающий Илья Ковальчук.

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© ИТАР-ТАСС
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Россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований.

«Не показалось, что американцы сегодня играли грязно, это хоккей. Они играли так, как играют всегда, в тело. Ничего, мы были к этому готовы, сами спуску им не давали», — сказал Ковальчук.

По две шайбы в составе россиян забросили Ковальчук и Николай Прохоркин. «Николай молодец, хорошо бы он и дальше играл так. Это для него начало, с таким потенциалом он может играть очень здорово. Сегодня он показал, что является отличным хоккеистом, забив два гола, особенно красивым получился второй», — отметил Ковальчук.

«Очень важно напрямую выйти в четвертьфинал. Играть еще один матч — это трата сил. Это все равно Олимпиада, здорово, что у нас один выходной больше. Мы подготовимся и выйдем готовыми на 100 процентов», — добавил Ковальчук.

Форвард вспомнил последний очный матч с американцами на Олимпиаде, когда в 2014 году на предварительном этапе команда США обыграла россиян по буллитам (3:2). «Всегда играешь особенно против североамериканских команд, с ними тяжело играть. Никакой злости, это просто спорт. После Сочи крутили повторы, как Ти Джей Оши забивал нам победный буллит, надеюсь, они теперь поменяют картинку», — отметил он.
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17 Февраля, 15:10 Зрители 6473 Группа B Gangneung Hockey Centre
Россия 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Тони Гранато
Вратари
Кошечкин В. Запольски Р.
1-й период
07:21 Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
08:06 Сергей Калинин
Ноа Уэлч 19:33
2-й период
22:14 Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
Ноа Уэлч 22:28
25:49 Владислав Гавриков
Райан Донато 25:49
27:09 Никита Нестеров
32:25 Богдан Киселевич
38:29 Николай Прохоркин
Крис Бурк 38:29
39:59 Илья Ковальчук (С. Андронов)
3-й период
40:28 Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
Мэтт Гилрой 57:53
Статистика
10 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)

Хоккей

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