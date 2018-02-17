Бьорндален: Дарья дорожила каждым выстрелом на огневом рубеже

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«Дарья хорошо стреляла и дорожила каждым выстрелом на огневом рубеже. Она продемонстрировала высокую скорость, — отметил легендарный биатлонист. — Лишь одна биатлонистка превзошла Дарью, но это заслуженная победа Анастасии Кузьминой из Словакии, ведь она невероятно выступила в гонке и является очень сильным соперником».

Уле-Эйнар Бьорндален добавил, что давление, которое испытывала Дарья, было невероятным из-за высоких ожиданий после Олимпиады в Сочи. «Все ждали от нее медалей, но биатлон — непредсказуемый спорт. Сегодня был последний шанс взять медаль в индивидуальной гонке, у Домрачевой хорошая психологическая устойчивость, и она справилась. На месте Даши мало кто из биатлонистов смог бы выдержать такой прессинг», — считает норвежец.