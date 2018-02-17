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Зимние игры в Пхёнчхане
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17 февраля 2018, 18:59 | Биатлон | БЕЛТА

Бьорндален: Дарья дорожила каждым выстрелом на огневом рубеже

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После женского масс-старта на Олимпиаде, в котором Дарья Домрачева заняла второе место, своими впечатлениями о прошедшей гонке с пресс-службой НОК Беларуси поделился муж белоруски, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален, сообщает БЕЛТА.

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© AFP 2018

«Дарья хорошо стреляла и дорожила каждым выстрелом на огневом рубеже. Она продемонстрировала высокую скорость, — отметил легендарный биатлонист. — Лишь одна биатлонистка превзошла Дарью, но это заслуженная победа Анастасии Кузьминой из Словакии, ведь она невероятно выступила в гонке и является очень сильным соперником».

Уле-Эйнар Бьорндален добавил, что давление, которое испытывала Дарья, было невероятным из-за высоких ожиданий после Олимпиады в Сочи. «Все ждали от нее медалей, но биатлон — непредсказуемый спорт. Сегодня был последний шанс взять медаль в индивидуальной гонке, у Домрачевой хорошая психологическая устойчивость, и она справилась. На месте Даши мало кто из биатлонистов смог бы выдержать такой прессинг», — считает норвежец.

Уле-Эйнар Бьорндален сегодня находился на трассе в ходе масс-старта и помогал тренерскому штабу белорусской команды.
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1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Домрачева Д.
Беларусь
3.
Экхофф Т.
Норвегия
17.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 35.23,0
2 Дарья Домрачева Беларусь +18,8
3 Тирил Экхофф Норвегия +27,7
4 Лиза Виттоцци Италия +45,6
5 Ханна Эберг Швеция +46,5
6 Доротея Вирер Италия +47,3
7 Надежда Скардино Беларусь +47,9
8 Марта Ольсбу Норвегия +51,6
9 Мари Дорен-Абер Франция +57,9
10 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.00,9
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Биатлон

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