Третьяк назвал победу российских хоккеистов над командой США престижной и важной

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Россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили сборную США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований.

«Хорошая игра, все получилось, как планировали — заняли первое место, — сказал Третьяк. — В первом матче [группы] сами виноваты, вторую провели хорошо. Сегодняшняя игра получилась достойной, тем более соперник не слабый, бьется до последней секунды».

«Смотрелись солидно, видно, что команда была заряженной. Стоит отметить всю команду, особенно [Сергея] Мозякина и [Павла] Дацюка. Очень важная игра была для престижа страны», — добавил президент ФХР.

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельном матче группы В словаки сыграли вничью со словенцами в основное время (2:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете. Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.