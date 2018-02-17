Третьяк назвал победу российских хоккеистов над командой США престижной и важной
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Победа российских хоккеистов над сборной США на Олимпийских играх в Пхёнчхане является важной и престижной для страны, команда смотрелась в этой игре солидно. Такое мнение журналистам выразил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Россияне в заключительном матче группового этапа турнира победили сборную США со счетом 4:0 и напрямую вышли в четвертьфинал соревнований.
«Хорошая игра, все получилось, как планировали — заняли первое место, — сказал Третьяк. — В первом матче [группы] сами виноваты, вторую провели хорошо. Сегодняшняя игра получилась достойной, тем более соперник не слабый, бьется до последней секунды».
«Смотрелись солидно, видно, что команда была заряженной. Стоит отметить всю команду, особенно [Сергея] Мозякина и [Павла] Дацюка. Очень важная игра была для престижа страны», — добавил президент ФХР.
Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельном матче группы В словаки сыграли вничью со словенцами в основное время (2:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете. Четвертьфинальные матчи пройдут 21 февраля.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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|Олег Знарок
|Тони Гранато
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)