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Зимние игры в Пхёнчхане
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2 Норвегия 7 8 7
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17 февраля 2018, 17:51 | Хоккей | Советский спорт

Обыкновенное чудо. Как наша сборная победила американцев и вышла в четвертьфинал

Российские хоккеисты учинили разгром американцам (4:0) и благодаря неудаче словаков в параллельном матче со словенцами (ничья в основное время) заняли первое место в группе. Соперника в четвертьфинале узнаем в воскресенье.

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— Этот матч войдет в историю, — убеждал телезрителей анонс матча на канале «Россия 1».

А перед трансляцией показали самый кассовый в 2013 году художественный фильм «Легенда № 17», посвященный первой игре Суперсерии-72.

В ленте, правда, Олимпиаду-72 в Саппоро превратили в генеральную репетицию эпохальных матчей с канадским профессионалами. Это не так. Олимпиада — это Эверест для спортсменов. Да и договор с канадцами был подписан не в Японии, а в Праге, во время ЧМ-72, когда Тарасова в сборной уже не было.

О «Чуде на льду» в последнее время заговорил президент ФХР Владислав Третьяк. Более того, назвал чудом наше поражение от словаков.

Американцы в чудеса, похоже, тоже верят. В противном случае вряд ли бы проиграли Словении (2:3 ОТ). Их наставник Тони Гранато, брат олимпийской чемпионки, на эту тему высказался витиевато: «Нам надо играть в свой хоккей, тогда можно будет рассчитывать и на чудо».

Утром наши хоккеистки вышли в полуфинал, уверенно одолев швейцарок — 6:2 и взяв реванш за сочинское поражение четырехлетней давности. Их подходяще стимулировали слова Илья Ковальчука, который в матче со Словенией догнал по олимпийским голам героя Нагано-98 Павла Буре (у обоих по 11 шайб). А хет-трик Кирилла Капризова стал самым молодым в истории нашей сборной.

Подопечных Олега Знарка и стимулировать не надо было.

Капитан Павел Дацюк без тени сомнения бросил соперника на борт и получил в спину клюшкой в ответ.

А олимпийского дебютанта Николая Прохоркина стимулировал чудо-пасом на ближний пятачок Сергей Мозякин. Впрочем, похвалим всю трехходовку, которую начал передачей из-за ворот Александр Барабанов.

Во втором периоде Прохоркина опять стимулировал Мозякин. На сей раз неточной пальбой со своих пристреленных точек. Николай спокойно с кистей метнул шайбу из-под защитника в дальний угол. Прямо как Мозякин в полуфинале ЧМ-2015 в Праге.

Чуть раньше Николай выполнил тренерское спецзадание и задал жару Джордану Гринвею, обидчику Дацюка.

Звездно-полосатые сдаваться на милость фаворита на собирались и ответили броском в перекладину студента Райана Донато, оформившего дубль в матче со словаками (2:1). Потом их 39-летний капитан Брайан Джионта, бывшая легенда «Нью-Джерси», дважды выкатывался на козырную позицию. Но сначала не сумел справиться с Василием Кошечкиным, а потом бросок ветерана заблокировал защитник Богдан Киселевич.

Проигрывая 0:2, звездо-полосатые остервенело ринулись вперед. Как же в эти тревожные минуты был нужен третий гол. Его забил неотразимым щелчком в дальнюю девятку Илья Ковальчук. С паса Сергея Андронова. За 0,2 секунды до сирены на второй перерыв. Напомню, в том печальном для советской сборной матче от 22 февраля 1980 года, американцы сравняли счет (2:2) тоже за доли секунды до конца периода (первого), заставив Виктора Тихонова отправить на лавку супервратаря Владислава Третьяка.

Кови возглавил снайперскую гонку сборной на Олимпиадах.

После разгрома Словении (8:2) Знарок победный состав сохранил, оставив в запасе распасовщика Вадима Шипачева и переведя Андронова к Ковальчуку, а Дацюка в тройку к Никите Гусеву и Капризову.

— В матче со словаками Шипачев ни черта не разыгрывал, а Ковальчук летал вперед, как всадник без головы, никого вокруг не замечая, — объяснил мне не под диктофон один уважаемый эксперт, пожелавший остаться неизвестным для читателей.

Шайбы в раздевалку Кови оказалось мало, он также решил забросить из раздевалки. Теперь перед Ильей новая высота — 18 голов. Ровно столько на счету легенды Анатолия Фирсова, нашего олимпийского снайпера-рекордсмена.

В оставшееся до финальное сирены время подопечные Знарка решали еще одну важную задачу — не пропустить, помочь Кошечкину засушить сухарь. Решили! Однако без работы он не оставался, по броскам в створ ворот звездно-полосатые даже превзошли победителей.

Это еще одно доказательство того, что в Пхенчхане слабых соперников нет. В параллельном матче наши обидчики словаки не справились в основное время со сборной Словении и упустили первенство в группе. Обыкновенное чудо!
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17 Февраля, 15:10 Зрители 6473 Группа B Gangneung Hockey Centre
Россия 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Тони Гранато
Вратари
Кошечкин В. Запольски Р.
1-й период
07:21 Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
08:06 Сергей Калинин
Ноа Уэлч 19:33
2-й период
22:14 Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
Ноа Уэлч 22:28
25:49 Владислав Гавриков
Райан Донато 25:49
27:09 Никита Нестеров
32:25 Богдан Киселевич
38:29 Николай Прохоркин
Крис Бурк 38:29
39:59 Илья Ковальчук (С. Андронов)
3-й период
40:28 Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
Мэтт Гилрой 57:53
Статистика
10 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)

Хоккей

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