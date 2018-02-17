Обыкновенное чудо. Как наша сборная победила американцев и вышла в четвертьфинал
Российские хоккеисты учинили разгром американцам (4:0) и благодаря неудаче словаков в параллельном матче со словенцами (ничья в основное время) заняли первое место в группе. Соперника в четвертьфинале узнаем в воскресенье.
— Этот матч войдет в историю, — убеждал телезрителей анонс матча на канале «Россия 1».
А перед трансляцией показали самый кассовый в 2013 году художественный фильм «Легенда № 17», посвященный первой игре Суперсерии-72.
В ленте, правда, Олимпиаду-72 в Саппоро превратили в генеральную репетицию эпохальных матчей с канадским профессионалами. Это не так. Олимпиада — это Эверест для спортсменов. Да и договор с канадцами был подписан не в Японии, а в Праге, во время ЧМ-72, когда Тарасова в сборной уже не было.
О «Чуде на льду» в последнее время заговорил президент ФХР Владислав Третьяк. Более того, назвал чудом наше поражение от словаков.
Американцы в чудеса, похоже, тоже верят. В противном случае вряд ли бы проиграли Словении (2:3 ОТ). Их наставник Тони Гранато, брат олимпийской чемпионки, на эту тему высказался витиевато: «Нам надо играть в свой хоккей, тогда можно будет рассчитывать и на чудо».
Утром наши хоккеистки вышли в полуфинал, уверенно одолев швейцарок — 6:2 и взяв реванш за сочинское поражение четырехлетней давности. Их подходяще стимулировали слова Илья Ковальчука, который в матче со Словенией догнал по олимпийским голам героя Нагано-98 Павла Буре (у обоих по 11 шайб). А
Капитан Павел Дацюк без тени сомнения бросил соперника на борт и получил в спину клюшкой в ответ.
А олимпийского дебютанта Николая Прохоркина стимулировал
Во втором периоде Прохоркина опять стимулировал Мозякин. На сей раз неточной пальбой со своих пристреленных точек. Николай спокойно с кистей метнул шайбу
Чуть раньше Николай выполнил тренерское спецзадание и задал жару Джордану Гринвею, обидчику Дацюка.
Проигрывая 0:2,
Кови возглавил снайперскую гонку сборной на Олимпиадах.
После разгрома Словении (8:2) Знарок победный состав сохранил, оставив в запасе распасовщика Вадима Шипачева и переведя Андронова к Ковальчуку, а Дацюка в тройку к Никите Гусеву и Капризову.
— В матче со словаками Шипачев ни черта не разыгрывал, а Ковальчук летал вперед, как всадник без головы, никого вокруг не замечая, — объяснил мне не под диктофон один уважаемый эксперт, пожелавший остаться неизвестным для читателей.
Шайбы в раздевалку Кови оказалось мало, он также решил забросить из раздевалки. Теперь перед Ильей новая высота — 18 голов. Ровно столько на счету легенды Анатолия Фирсова, нашего олимпийского
В оставшееся до финальное сирены время подопечные Знарка решали еще одну важную задачу — не пропустить, помочь Кошечкину засушить сухарь. Решили! Однако без работы он не оставался, по броскам в створ ворот
Это еще одно доказательство того, что в Пхенчхане слабых соперников нет. В параллельном матче наши обидчики словаки не справились в основное время со сборной Словении и упустили первенство в группе. Обыкновенное чудо!
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|Олег Знарок
|Тони Гранато
|Кошечкин В.
|Запольски Р.
|1-й период
|07:21
|Николай Прохоркин (С. Мозякин, А. Барабанов)
|08:06
|Сергей Калинин
|Ноа Уэлч
|19:33
|2-й период
|22:14
|Николай Прохоркин (С. Широков, С. Мозякин)
|Ноа Уэлч
|22:28
|25:49
|Владислав Гавриков
|Райан Донато
|25:49
|27:09
|Никита Нестеров
|32:25
|Богдан Киселевич
|38:29
|Николай Прохоркин
|Крис Бурк
|38:29
|39:59
|Илья Ковальчук (С. Андронов)
|3-й период
|40:28
|Илья Ковальчук (В. Войнов, С. Андронов)
|Мэтт Гилрой
|57:53
|10
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)