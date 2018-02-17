Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Олимпиады

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Шайбы забросили Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40, 41).

Ранее команда олимпийских атлетов из России уступила словакам (2:3) и победила словенцев (8:2). В параллельном матче группы В словаки сыграли вничью со словенцами в основное время (2:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.

В плей-офф выходят все участники группового раунда. Для определения пар все команды будут ранжированы с 1-го по 12-е место с учетом позиции по итогам группового этапа, набранных очков, разницы заброшенных и пропущенных шайб, наибольшего количества шайб и места в рейтинге Международной федерации хоккея соответственно.

Первые четыре команды (победители групп и лучшая из команд, занявших второе место) начнут плей-офф с четвертьфинала. Остальные примут участие в матчах 1/8 финала. Россияне заняли первое место в группе и продолжат выступление с четвертьфинала. Потенциальные соперники команды олимпийских атлетов из России определятся по завершении всех игр группового раунда.

Заключительные матчи предварительного этапа Олимпиады состоятся 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.