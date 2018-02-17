Биатлонистка Кузьмина боялась, что опустошение из-за Шипулина повлияет на ОИ

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В субботу Кузьмина в Пхенчхане выиграла масс-старт и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Ранее МОК не допустил Шипулина, который является братом Кузьминой, до Игр-2018.

«На самом деле — да, — сказала Кузьмина журналистам, отвечая на вопрос, превзошла ли Олимпиада в Пхенчхане ее ожидания. — Я хорошо начала сезон, но внутренне я очень сильно переживала за Антона, за всю эту произошедшую ситуацию вокруг российских спортсменов. Внутри чувствовала опустошение и очень боялась, что это повлияет на мой результат».

«Но за время подготовки перед первым стартом как-то получилось успокоиться и провести для меня необходимую работу. И несмотря на то, что получилось на спринте, на остальные гонки удалось собраться», — продолжила она.

Ранее Кузьмина заявляла, что серебро пасьюта является медалью «для себя», а второе место в «индивидуалке» — для Шипулина.

«Эта победа, думаю, была настолько интернациональной и международной. Эта победа для моих родителей, которые приехали сюда, несмотря ни на что. Хотя они не с особым настроением сюда собирались. Эта победа моей команды, без которой этой победы не получилось. Эта победа для всей Словакии, которая вместе со мной радовалась и расстраивалась. Также эта победа для России, для тех людей, которые в начале моей спортивной карьеры дали мне основу», — добавила Кузьмина.