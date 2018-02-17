Поляк Камил Стох завоевал золото ОИ-2018 в прыжках на лыжах с большого трамплина

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сумме двух прыжков он набрал 285,7 балла.

Второе место занял немец Андреас Веллингер (282,3), третьим стал норвежец Роберт Юханссон (275,3).

30-летний Стох стал третьим спортсменом в истории Олимпийских игр, которому удалось выиграть соревнования на большом трамплине на двух Играх подряд. Ранее подобное удавалось норвежцу Биргеру Рууду (1932, 1936) и финну Матти Нюканену (1984, 1988). Всего на счету поляка теперь три золотые медали на Играх.

Олимпиада завершится 25 февраля.