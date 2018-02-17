Гузиёва: Трудное турнирное положение на ОИ не скажется на игре российских керлингисток
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Трудное турнирное положение на Олимпийских играх в Пхёнчхане не скажется на игре российских керлингисток в следующих матчах. Такое мнение журналистам высказала российская керлингистка Юлия Гузиёва.
В субботу россиянки уступили сборной Японии со счетом 5:10 в пятом матче предварительного раунда.
«Счет не отражает все игры, на самом деле она была довольно ровная. До седьмого энда, когда у японок получилось украсть три камня. Да, у нас трудное турнирное положение, но это не значит, что мы
«Каждую игру мы будем отдаваться по-максимуму», — добавила россиянка.
На предварительном этапе россиянки проиграли четыре матча, уступив сборным Великобритании, Швеции, США и Японии. Единственную победу команда олимпийских атлетов из России одержала над китаянками. В следующем матче россиянки, которые пока замыкают турнирную таблицу, сыграют 19 февраля со швейцарками.
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