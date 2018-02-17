Российские керлингистки проиграли команде Японии в матче группового этапа Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки уступили сборной Японии со счетом 5:10 в пятом матче предварительного раунда Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.
На предварительном этапе россиянки проиграли четыре матча, уступив сборным Великобритании, Швеции, США и Японии. Единственную победу команда олимпийских атлетов из России одержала над китаянками.
В следующем матче россиянки, которые пока замыкают турнирную таблицу, сыграют 19 февраля со швейцарками.
В женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом групповом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.
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