Российские керлингистки проиграли команде Японии в матче группового этапа Олимпиады

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

На предварительном этапе россиянки проиграли четыре матча, уступив сборным Великобритании, Швеции, США и Японии. Единственную победу команда олимпийских атлетов из России одержала над китаянками.

В следующем матче россиянки, которые пока замыкают турнирную таблицу, сыграют 19 февраля со швейцарками.

В женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом групповом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.