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17 февраля 2018, 17:14 | Керлинг | ТАСС

Российские керлингистки проиграли команде Японии в матче группового этапа Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки уступили сборной Японии со счетом 5:10 в пятом матче предварительного раунда Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

На предварительном этапе россиянки проиграли четыре матча, уступив сборным Великобритании, Швеции, США и Японии. Единственную победу команда олимпийских атлетов из России одержала над китаянками.

В следующем матче россиянки, которые пока замыкают турнирную таблицу, сыграют 19 февраля со швейцарками.

В женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом групповом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.
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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Трудное турнирное положение на Олимпийских играх в Пхёнчхане не скажется на игре российских керлингисток в следующих матчах. Такое мнение журналистам высказала российская керлингистка Юлия Гузиёва.
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