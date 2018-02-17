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17 февраля 2018, 17:05 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Британская скелетонистка Элизабет Ярнольд завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Британка Элизабет Ярнольд завоевала золотую медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане. По сумме четырех попыток спортсменка показала результат 3 минуты 27,28 секунды.

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© Reuters

По сумме четырех попыток спортсменка показала результат 3 минуты 27,28 секунды.

Второе место заняла немка Жаклин Лёллинг (отставание 0,45 секунды). Третьей стала еще одна представительница Великобритании Лора Дис (+0,62).
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