Британская скелетонистка Элизабет Ярнольд завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Британка Элизабет Ярнольд завоевала золотую медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане. По сумме четырех попыток спортсменка показала результат 3 минуты 27,28 секунды.
По сумме четырех попыток спортсменка показала результат 3 минуты 27,28 секунды.
Второе место заняла немка Жаклин Лёллинг (отставание 0,45 секунды). Третьей стала еще одна представительница Великобритании Лора Дис (+0,62).
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