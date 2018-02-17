Шипулин — про Кузьмину: Три медали — фантастика! Сестра, ты — лучшая
Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил свою сестру Анастасию Кузьмину, представляющую Словакию, с золотом Олимпиады в Пхенчхане.
Спортсменка стала первой в
Для Кузьминой это третье золото на третьих Играх подряд. На Олимпиаде-2018 у нее уже три медали — ранее она завоевала серебро в индивидульной гонке и гонке преследования.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|
|
|
|17.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|35.23,0
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+18,8
|3
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+27,7
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+45,6
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+46,5
|6
|Доротея Вирер
|Италия
|+47,3
|7
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+47,9
|8
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+51,6
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+57,9
|10
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.00,9