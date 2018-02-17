«С тренерами не было ни диалога, ни доверия». Скандальные заявления Татьяны Акимовой
После катастрофического выступления и последнего места в
масс-старте лидер женской сборной России Татьяна Акимова назвала виновных в своем провале.
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Видимо, что-то случилось...
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Владимир ИВАНОВ из Пхенчхана
— Почему упали в самом начале гонки?
— Ничего серьезного. Коридор был узкий, споткнулась. Но времени на этом я потеряла немного.
— Откуда взялись пять промахов на стойке?
— Наверное, мышечное перенапряжение.
МОЕ СОСТОЯНИЕ ПО ХОДУ СЕЗОНА БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ ЗАГАДКОЙ
— Это следствие общего состояния?
— Ох, как вам сказать…
— Как есть.
— В прошлом году, когда мы проходили межсезонье, вкатку, мне постоянно все объяснили. Ситуация анализировалась и постоянно был
— Как было в этом сезоне?
— Мы тоже много тренировались, но некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог. А тренироваться, когда нет понимая сути работы, очень сложно.
Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было.
— Да уж.
— Тренеру нужно доверять, он должен быть как отец. Скрывать не буду: в этом году контакта у нас не было. Диалога в принципе не было. Так откуда взяться доверию? Большинство спортсменов хотят тренироваться с теми, с кем готовились в прошлом году. Очень обидно это все.
МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА СПОРТСМЕНОВ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
— В прошлом году вы не скрывали, как вам нравилось работать с Норицыным. Но после окончания сезона контракт с ним не продлили. Вам объяснили — почему?
— Вопросы, конечно, были. Для меня это был большой стресс. Я переживала в течение всего сезона. Меня все устраивало, результаты шли, а тут раз — и все перевернулось. Удивляюсь и поражаюсь, как может быть такое, что мнение большинства спортсменов вообще не учитывается.
— К президенту СБР Александру Кравцову вы с этой проблемой обращались?
— Не буду отвечать на этот вопрос.
— В прошлый раз вы говорили, что никто из тренеров сборной вам ни разу не звонил и не писал.
— Хорошо, что мы поддерживаем связь с Виталием Норицыным. Он всегда интересуется моим состоянием, поддерживает. А по поводу нынешних тренеров — сегодня Сергей Александрович (Коновалов. — Прим. «СЭ») прислал мне сообщение. Пожелал удачи.
— Как после этих признаний вы будете дорабатывать сезон с Коноваловым?
— Время покажет. Думаю, все самое страшное уже позади.
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|17.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|35.23,0
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+18,8
|3
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+27,7
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+45,6
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+46,5
|6
|Доротея Вирер
|Италия
|+47,3
|7
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+47,9
|8
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+51,6
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+57,9
|10
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.00,9