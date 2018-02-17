«С тренерами не было ни диалога, ни доверия». Скандальные заявления Татьяны Акимовой

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Владимир ИВАНОВ из Пхенчхана

— Почему упали в самом начале гонки?

— Ничего серьезного. Коридор был узкий, споткнулась. Но времени на этом я потеряла немного.

— Откуда взялись пять промахов на стойке?

— Наверное, мышечное перенапряжение.

МОЕ СОСТОЯНИЕ ПО ХОДУ СЕЗОНА БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ ЗАГАДКОЙ

— Это следствие общего состояния?

— Ох, как вам сказать…

— Как есть.

— В прошлом году, когда мы проходили межсезонье, вкатку, мне постоянно все объяснили. Ситуация анализировалась и постоянно был какой-то прогноз моего состояния на будущее. Виталий Норицын говорил, что сейчас мы сделаем такие-то тренировки — и через столько-то дней ты будешь чувствовать себя лучше. Или наоборот нужно потерпеть, побыть под нагрузкой. Все шло примерно по плану. Форма набиралась так, как и прогнозировалось.

— Как было в этом сезоне?

— Мы тоже много тренировались, но некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог. А тренироваться, когда нет понимая сути работы, очень сложно. Все-таки мы взрослые люди и должны подходить к процессу осознанно.

По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет.

Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было.

— Да уж.

— Тренеру нужно доверять, он должен быть как отец. Скрывать не буду: в этом году контакта у нас не было. Диалога в принципе не было. Так откуда взяться доверию? Большинство спортсменов хотят тренироваться с теми, с кем готовились в прошлом году. Очень обидно это все.

МНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА СПОРТСМЕНОВ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

— В прошлом году вы не скрывали, как вам нравилось работать с Норицыным. Но после окончания сезона контракт с ним не продлили. Вам объяснили — почему?

— Вопросы, конечно, были. Для меня это был большой стресс. Я переживала в течение всего сезона. Меня все устраивало, результаты шли, а тут раз — и все перевернулось. Удивляюсь и поражаюсь, как может быть такое, что мнение большинства спортсменов вообще не учитывается.

— К президенту СБР Александру Кравцову вы с этой проблемой обращались?

— Не буду отвечать на этот вопрос.

— В прошлый раз вы говорили, что никто из тренеров сборной вам ни разу не звонил и не писал. Что-то изменилось?

— Хорошо, что мы поддерживаем связь с Виталием Норицыным. Он всегда интересуется моим состоянием, поддерживает. А по поводу нынешних тренеров — сегодня Сергей Александрович (Коновалов. — Прим. «СЭ») прислал мне сообщение. Пожелал удачи.

— Как после этих признаний вы будете дорабатывать сезон с Коноваловым?

— Время покажет. Думаю, все самое страшное уже позади.