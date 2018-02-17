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Зимние игры в Пхёнчхане
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17 февраля 2018, 16:49 | Биатлон | Советский спорт

Кузьмина стала первой биатлонисткой, которая завоевала золото на трех Олимпиадах подряд

На зимней Олимпиаде-2018 в женском биатлонном масс-старте золотую медаль завоевала представительница Словакии Анастасия Кузьмина.

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© AFP 2018

Анастасия стала первой биатлонисткой, которая становилась победителем на трех Олимпиадах подряд. Также в ее активе золотые медали на Играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014). На этих двух Олимпиадах она выиграла спринт.

Кроме этого, у Кузьминой три серебряных медали. В Пхенчхане она стала второй в индивидуальной гонке и гонке преследования, а также в гонке преследования в Ванкувере.

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.
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Биатлон

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