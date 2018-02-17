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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 4 4
2 Норвегия 7 8 7
19 Россия 0 2 7
весь медальный зачет
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https://sport.mail.ru/korea/news/32594551/
17 февраля 2018, 16:48 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан опустился на 23-е место в медальном зачете Олимпиады-2018

По итогам одиннадцатого дня Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) сборная Казахстана потеряла еще две позиции в общекомандном медальном зачете, сообщает Sports.kz.

Казахстан имеет в активе по-прежнему одну медаль — «бронзу» фристайлистки Юлии Галышевой, выигранную в соревнованиях в могуле — и занимает 23-е место в таблице. На этом же месте, также с одной бронзовой медалью, расположилась и команда Лихтенштейна.

Лидирует в медальном зачете Германия — 15 медалей (9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые). Также в ТОП-5 входят Норвегия — 21 (7−8−6), Нидерланды — 13 (6−5−2), Канада — 15 (5−5−5) и США — 9 (5−2−2).

Медальный зачет Олимпиады-2018:

1. Германия — 15 (9−2−4).

2. Норвегия — 21 (7−8−6).

3. Нидерланды — 13 (6−5−2).

23. Казахстан — 1 (0−0−1).
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