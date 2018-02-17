Казахстан опустился на 23-е место в медальном зачете Олимпиады-2018
По итогам одиннадцатого дня Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) сборная Казахстана потеряла еще две позиции в общекомандном медальном зачете, сообщает Sports.kz.
Казахстан имеет в активе
Лидирует в медальном зачете Германия — 15 медалей (9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые). Также в ТОП-5 входят Норвегия — 21 (7−8−6), Нидерланды — 13 (6−5−2), Канада — 15 (5−5−5) и США — 9 (5−2−2).
Медальный зачет Олимпиады-2018:
1. Германия — 15 (9−2−4).
2. Норвегия — 21 (7−8−6).
3. Нидерланды — 13 (6−5−2).
23. Казахстан — 1 (0−0−1).
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