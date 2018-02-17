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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 4 4
2 Норвегия 7 8 7
19 Россия 0 2 7
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17 февраля 2018, 16:46 | Зимние | Sports.kz

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 18 февраля

В воскресенье, 18 февраля, казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sports.kz.

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Первая и вторая попытки. Мужчины (Игорь Закурдаев).

12:15 Лыжные гонки. Эстафета. 4×10 километров. Мужчины (Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало).

17:56 Конькобежный спорт. 500 метров. Финал. Женщины (Екатерина Айдова).

Напомним, после одиннадцати дней Олимпиады у Казахстана в копилке одна медаль — «бронзу» в соревнованиях в могуле стране принесла фристайлистка Юлия Галышева.
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