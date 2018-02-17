Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 18 февраля
В воскресенье, 18 февраля, казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sports.kz.
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Первая и вторая попытки. Мужчины (Игорь Закурдаев).
12:15 Лыжные гонки. Эстафета. 4×10 километров. Мужчины (Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало).
17:56 Конькобежный спорт. 500 метров. Финал. Женщины (Екатерина Айдова).
Напомним, после одиннадцати дней Олимпиады у Казахстана в копилке одна медаль — «бронзу» в соревнованиях в могуле стране принесла фристайлистка Юлия Галышева.
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