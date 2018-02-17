Кузьмина становится трехкратной, Акимова палит мимо мишеней
Заключительную личную женскую гонку на Олимпиаде выиграла русская словачка Анастасия Кузьмина. Татьяна Акимова заняла последнее место.
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ТРИУМФ КУЗЬМИНОЙ
Она
Для Кузьминой это была почти идеальная гонка. Она закрывала одну мишень за другой, показывала лучший ход на трассе, и ее преимущество все росло и росло. Но перед заключительным, 20-м, выстрелом Настя все же задрожала.
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|17.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|35.23,0
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+18,8
|3
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+27,7
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+45,6
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+46,5
|6
|Доротея Вирер
|Италия
|+47,3
|7
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+47,9
|8
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+51,6
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+57,9
|10
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.00,9