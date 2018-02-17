Кузьмина становится трехкратной, Акимова палит мимо мишеней

ТРИУМФ КУЗЬМИНОЙ

Она все-таки сделала это. Несравненная Анастасия Кузьмина после двух серебряных медалей Пхенчхана в гонке преследования и индивидуалке все же взяла золото. Такого сюжета нарочно не придумаешь. Экс-россиянка, родная сестра Антона Шипулина уже почти десять лет выступающая за Словакию, красиво завершила свою пхенчханскую историю. На чемпионате мира-2009 на том же самом пхенчханском стадионе «Альпензия» в той же самой дисциплине — масс-старте — Кузьмина завоевала свою первую медаль на крупных стартах — серебряную. Уступила она тогда только Ольге Зайцевой. В субботу круг замкнулся — словачка, давно заявившая о намерении уйти из спорта и посвятить себя семье, выиграла масс-старт и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В Ванкувере и Сочи Анастасия выигрывала спринт.

Для Кузьминой это была почти идеальная гонка. Она закрывала одну мишень за другой, показывала лучший ход на трассе, и ее преимущество все росло и росло. Но перед заключительным, 20-м, выстрелом Настя все же задрожала. Долго-долго выцеливала, но так и не попала. Но ее отрыв от конкуренток к тому моменту был уже настолько велик, что, даже отмотав штрафной круг, она не позволила никому приблизиться к себе и финишировала со словацким флагом в руках и широкой улыбкой на лице. Сын Елисей, уговоривший маму вернуться в биатлон после рождения сестры Оливии, чтобы увидеть новые победы, наверное, будет доволен. А Анастасия завершит карьеру с шестью олимпийскими медалями — тремя золотыми и тремя серебряными.

МЕДАЛЬ ДОМРАЧЕВОЙ

Для героини Сочи-2014 Дарьи Домрачевой Игры в Пхенчхане категорически не складывались. 9-е, 27-е и 37-е места — явно не то, за чем белорусская суперзвезда ехала в Корею. В масс-старте она все же взяла свою медаль — пятую олимпийскую и первую серебряную. После первой половины гонки белорусская спортсменка была главной преследовательницей Кузьминой, но промах на третьем рубеже выбросил ее из промежуточной тройки. К заключительному рубежу Домрачева, победительница олимпийского масс-старта четырехлетней давности, подходила вместе с итальянками Вирер и Витоцци, француженкой Дорен-Абер и финкой Мякяряйнен. Но конкурентки, как одна, промахнулись, а Дарья была точна и гарантировала себе второе место. А бронзу, как и четыре года назад, завоевала норвежка Тириль Экхофф. Любопытно, что белоруска и норвежка вместе поднимутся на пьедестал по итогам масс-старта на второй Олимпиаде подряд.

ДАЛЬМАЙЕР НЕ ВОШЛА В ИСТОРИЮ

Лаура Дальмайер приковывала к себе повышенное внимание. Чемпионка Пхенчхана в спринте и гонке преследования и обладательница бронзы в индивидуалке могла бы стать первой в истории биатлонисткой, взявшей олимпийские медали во всех четырех личных видах, и первой немкой, завоевавшей три золота на одних Играх. Но нет — масс-старт у лидера зачета Кубка мира в этой дисциплине не задался. По промаху на двух первых рубежах и средний (17-й среди 30 участниц) ход не позволили ей бороться за медали — немка финишировала 16-й.

ПРОВАЛ АКИМОВОЙ