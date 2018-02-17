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17 февраля 2018, 16:38 | Лыжный спорт | ТАСС

Фристайлист Буров заявил, что будет бороться за себя и за брата в финале ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров в финале соревнований в акробатике на Олимпиаде в Пхёнчхане будет бороться за себя и за брата, который не смог продолжить борьбу за медали. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Ранее Илья Буров вышел в финал соревнований в акробатике, его брат Максим Буров и Станислав Никитин выбыли из борьбы за медали. Также в финал квалифицировался еще один россиянин — Павел Кротов.

«Получилось все, оценкой я доволен. Главное, что попал в финал, а завтра уже будем стараться делать прыжок чище. Брат, наверное, перенервничал, допустил ошибку на приземлении — все-таки первая Олимпиада. Обидно, на него была вся надежда», — сказал Буров.

«Теперь будем бороться за себя и за брата», — добавил спортсмен.

Кротов показал пятый результат в первой квалификации, набрав 124,89 балла. Во второй квалификации Илья Буров стал первым (126,55). Всего в финал, который пройдет 18 февраля, вышли 12 спортсменов.
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