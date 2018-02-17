Скардино: Нас всех вдохновила золотая медаль Гуськовой

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«Сегодня гонка для нас сложилась успешно. Впервые отстреляла чисто на этой Олимпиаде. Нас всех вдохновила золотая медаль Гуськовой вчера», — отметила Надежда Скардино.