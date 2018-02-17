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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 4 4
2 Норвегия 7 8 7
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17 февраля 2018, 16:34 | Биатлон | БЕЛТА

Скардино: Нас всех вдохновила золотая медаль Гуськовой

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Эмоциями последней биатлонной гонки в олимпийском Пхенчхане с корреспондентом БЕЛТА поделилась Надежда Скардино.

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«Сегодня гонка для нас сложилась успешно. Впервые отстреляла чисто на этой Олимпиаде. Нас всех вдохновила золотая медаль Гуськовой вчера», — отметила Надежда Скардино.

Белорусская биатлонистка в масс-старте заняла седьмое место, а ее подруга по команде Дарья Домрачева стала серебряным призером.
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1.
Кузьмина А.
Словакия
2.
Домрачева Д.
Беларусь
3.
Экхофф Т.
Норвегия
17.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 35.23,0
2 Дарья Домрачева Беларусь +18,8
3 Тирил Экхофф Норвегия +27,7
4 Лиза Виттоцци Италия +45,6
5 Ханна Эберг Швеция +46,5
6 Доротея Вирер Италия +47,3
7 Надежда Скардино Беларусь +47,9
8 Марта Ольсбу Норвегия +51,6
9 Мари Дорен-Абер Франция +57,9
10 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.00,9
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Биатлон

Домрачева: Серебро Пхенчхана в масс-старте буду ценить не меньше других наград

Домрачева: Серебро Пхенчхана в масс-старте буду ценить не меньше других наград

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева после олимпийской гонки с массового старта призналась, что серебро Пхенчхана она будет ценить не меньше других наград, передает корреспондент БЕЛТА.
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