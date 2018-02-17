Домрачева: Серебро Пхенчхана в масс-старте буду ценить не меньше других наград
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева после олимпийской гонки с массового старта призналась, что серебро Пхенчхана она будет ценить не меньше других наград, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мне удалось порадовать себя, болельщиков, которые за меня переживали, людей, отправлявших меня сюда. Это серебро с золотым отливом. В моей коллекции появилась серебряная медаль Игр», — отметила Дарья Домрачева.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|
|
|
|17.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|35.23,0
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+18,8
|3
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+27,7
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+45,6
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+46,5
|6
|Доротея Вирер
|Италия
|+47,3
|7
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+47,9
|8
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+51,6
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+57,9
|10
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.00,9