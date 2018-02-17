Домрачева: Серебро Пхенчхана в масс-старте буду ценить не меньше других наград

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«Мне удалось порадовать себя, болельщиков, которые за меня переживали, людей, отправлявших меня сюда. Это серебро с золотым отливом. В моей коллекции появилась серебряная медаль Игр», — отметила Дарья Домрачева.