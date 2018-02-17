«Летающий лыжник» Ткаченко не вышел в финал на большом трамплине на Олимпиаде-2018
На Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, в которых принял участие и казахстанец Сергей Ткаченко, сообщает Sports.kz.
Вчера на большом трамплине он успешно прошел квалификацию, заняв 47-е место с суммой 70.9 балла, а сегодня выступил в первом раунде соревнований. Его суммы — 73.5 балла — не хватило для выхода в финальный раунд (30 участников).
Напомним, ранее Ткаченко попробовал свои силы на нормальном трамплине — с 83.7 балла до квалификации ему не хватило одной позиции — 51-е место. 19 февраля «летающие лыжники» выступят в командном соревновании — эта дисциплина завершит их программу на Олимпиаде-2018.
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