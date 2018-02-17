«Летающий лыжник» Ткаченко не вышел в финал на большом трамплине на Олимпиаде-2018

Вчера на большом трамплине он успешно прошел квалификацию, заняв 47-е место с суммой 70.9 балла, а сегодня выступил в первом раунде соревнований. Его суммы — 73.5 балла — не хватило для выхода в финальный раунд (30 участников).

Напомним, ранее Ткаченко попробовал свои силы на нормальном трамплине — с 83.7 балла до квалификации ему не хватило одной позиции — 51-е место. 19 февраля «летающие лыжники» выступят в командном соревновании — эта дисциплина завершит их программу на Олимпиаде-2018.