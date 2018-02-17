Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 4 4
2 Норвегия 7 8 7
19 Россия 0 2 7
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32594381/
17 февраля 2018, 16:42 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Антон Кушнир не пробился в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Мастера лыжной акробатики завершили квалификационный этап на Олимпиаде в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

Из трех представителей Беларуси с первой попытки в число 12 соискателей наград сумел отобраться только Станислав Гладченко. Во втором раунде квалификации его успех не смогли повторить ни олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир, ни еще один белорусский фристайлист Максим Густик. Особенно обидно Антону, который во второй попытке занял 7-е место, уступив всего 0,45 балла швейцарцу Мине Гассеру, который в итоге занял шестое место и вышел в финал.

Финальный этап соревнований лыжных акробатов пройдет в воскресенье, 18 февраля.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Анита Цой кардинально сменила имидж и стала блондинкой

Простой рецепт шоколадных маффинов

Ученые назвали продукты, повышающие риск развития онкологии

Анна Семенович удивила откровенным нарядом
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?