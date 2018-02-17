Канадский шорт-трекист Самуэль Жирар завоевал золото Олимпиады на 1000 м
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Канадец Самуэль Жирар завоевал золотую медаль в
шорт-треке на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Пхёнчхане. Он показал результат 1 минута 24,650 секунды.
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Серебро завоевал американец
Семен Елистратов, выступающий на Играх в Пхёнчхане в составе команды олимпийских атлетов из России, не попал в финал и занял шестое место. Россияне Александр Шульгинов и Павел Ситников не сумели выйти в полуфинал.
Олимпиада завершится 25 февраля.
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