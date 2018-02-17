Татьяна Акимова: Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам спортсменки, она не получала ответов на свои вопросы.

— Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было. Во время межсезонья я спрашивала, что и зачем мы делаем, но ответа на эти вопросы не получала, — отметила Акимова.