Татьяна Акимова: Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было
Россиянка Татьяна Акимова после
масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане (30-е место) отметила, что у нее не было контакта с тренерским штабом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
По словам спортсменки, она не получала ответов на свои вопросы.
— Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было. Во время межсезонья я спрашивала, что и зачем мы делаем, но ответа на эти вопросы не получала, — отметила Акимова.
Напомним, Акимова в самом начале гонки с общего старта упала, но смогла продолжить выступление. Инцидент отбросил ее на последнее место. На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, однако на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова — единственная россиянка, пробившаяся в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|
|
|
|17.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|35.23,0
|2
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+18,8
|3
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+27,7
|4
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+45,6
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+46,5
|6
|Доротея Вирер
|Италия
|+47,3
|7
|Надежда Скардино
|Беларусь
|+47,9
|8
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+51,6
|9
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+57,9
|10
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.00,9