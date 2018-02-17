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17 февраля 2018, 16:15 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Татьяна Акимова: Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было

Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане (30-е место) отметила, что у нее не было контакта с тренерским штабом.

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По словам спортсменки, она не получала ответов на свои вопросы.

— Контакта с нынешним тренерским штабом сборной России у нас не было. Во время межсезонья я спрашивала, что и зачем мы делаем, но ответа на эти вопросы не получала, — отметила Акимова.

Напомним, Акимова в самом начале гонки с общего старта упала, но смогла продолжить выступление. Инцидент отбросил ее на последнее место. На первой стрельбе она не допустила ни одного промаха и поднялась на 18-е место, однако на третьем рубеже она промахнулась пять раз. Акимова — единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт. (Владимир ИВАНОВ).
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Кузьмина А.
Словакия
2.
Домрачева Д.
Беларусь
3.
Экхофф Т.
Норвегия
17.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Анастасия Кузьмина Словакия 35.23,0
2 Дарья Домрачева Беларусь +18,8
3 Тирил Экхофф Норвегия +27,7
4 Лиза Виттоцци Италия +45,6
5 Ханна Эберг Швеция +46,5
6 Доротея Вирер Италия +47,3
7 Надежда Скардино Беларусь +47,9
8 Марта Ольсбу Норвегия +51,6
9 Мари Дорен-Абер Франция +57,9
10 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.00,9
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Биатлон

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